Corte Superior de Justicia de Moquegua participó del Simulacro Nacional Multipeligro 2025

El simulacro destacó la importancia de los protocolos de seguridad institucional. Fuente: Difusión.

La Corte Superior de Justicia de Moquegua se sumó a la participación del Simulacro Nacional Multipeligro 2025 realizado este viernes 15 de agosto a las 03:00 p.m., con el objetivo de fortalecer la preparación y capacidad de respuesta ante emergencias.

Magistrados, personal jurisdiccional y administrativo participaron de manera ordenada en el simulacro, que tuvo como finalidad fomentar la cultura de prevención frente a posibles desastres naturales como sismos, inundaciones y otros eventos de riesgo.

Durante el simulacro, se dispuso la evacuación hacia las zonas seguras externas establecidas, siguiendo los protocolos de seguridad institucional. Asimismo, se resaltó la participación activa de todos los trabajadores para salvaguardar la integridad física en situaciones de emergencia.