HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha
Mira EN VIVO Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha     Mira EN VIVO Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha     Mira EN VIVO Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha     
Trump recibió a Zelensky en la Casa Blanca para definir el futuro de la guerra
Trump recibió a Zelensky en la Casa Blanca para definir el futuro de la guerra     Trump recibió a Zelensky en la Casa Blanca para definir el futuro de la guerra     Trump recibió a Zelensky en la Casa Blanca para definir el futuro de la guerra     
Judicialidad

Jueces de Paz destacan importancia del Módulo de Justicia Itinerante Virtual en zonas rurales de Moquegua

Durante una reunión con el presidente de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, se subrayó la importancia de este módulo para facilitar trámites judiciales sin desplazamientos.

El Módulo ofrece servicios como Mesa de Partes Electrónica y consultas virtuales. Fuente: Difusión.
El Módulo ofrece servicios como Mesa de Partes Electrónica y consultas virtuales. Fuente: Difusión.

Jueces y juezas de paz de los distritos de Carumas, Cuchumbaya y San Cristóbal de Calacoa destacaron la importancia del uso del Módulo de Justicia Itinerante Virtual, ubicado en el local comunal de Talavacas, en el distrito de Carumas.

Durante una reunión con el presidente de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, Dr. Jorge Guillermo Fernández Ceballos, las autoridades comunales y operadores de justicia subrayaron que este módulo representa un avance clave en la mejora del acceso a la justicia para las poblaciones más alejadas y con limitada conectividad a servicios judiciales.

El módulo presta diversos servicios orientados a facilitar los trámites judiciales sin necesidad de trasladarse a la ciudad. Entre ellos se encuentran:

  • Mesa de Partes Electrónica, para la recepción de demandas y escritos no penales.
  • Consulta del estado de expedientes judiciales.
  • Gestión de entrevistas virtuales con magistrados mediante el programa “El Juez te Escucha”.
  • Sistema de gestión de archivo judicial, que permite el desarchivamiento, búsqueda y lectura de expedientes.
  • Emisión de copias certificadas de documentos judiciales.
  • Trámite de certificados de homonimia y certificados de deudor alimentario moroso (REDAM).
  • Registro de casillas electrónicas judiciales.
  • Presentación de demandas de alimentos.
  • Acceso al Chatbot del Poder Judicial, herramienta que permite resolver consultas frecuentes de forma automática.

El Dr. Fernández Ceballos explicó detalladamente el funcionamiento de cada servicio, señalando que estas herramientas están diseñadas para cerrar la brecha de acceso a la justicia en zonas rurales, en cumplimiento de los lineamientos del Poder Judicial en materia de inclusión y justicia intercultural.

Asimismo, resaltó que este módulo forma parte de la estrategia nacional de Justicia Itinerante, impulsada por el Poder Judicial del Perú, cuyo objetivo es brindar atención descentralizada, oportuna y eficiente a las poblaciones que históricamente han estado en condición de vulnerabilidad o exclusión del sistema judicial.

La implementación del módulo ha sido posible gracias al trabajo articulado entre la Corte Superior de Justicia de Moquegua, las autoridades locales y la población organizada del distrito de Carumas.

Notas relacionadas
Corte Superior de Justicia de Moquegua entrega equipos de cómputo a Juzgados de Paz No Letrados y reconoce labor destacada de jueces

Corte Superior de Justicia de Moquegua entrega equipos de cómputo a Juzgados de Paz No Letrados y reconoce labor destacada de jueces

LEER MÁS
Se implementa el segundo tramo de la oralidad civil en el distrito Judicial de Moquegua

Se implementa el segundo tramo de la oralidad civil en el distrito Judicial de Moquegua

LEER MÁS
Corte Superior de Justicia de Moquegua inaugura moderno auditorio institucional

Corte Superior de Justicia de Moquegua inaugura moderno auditorio institucional

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jueza penal de Los Órganos ordena traslado de ciudadano ecuatoriano para ser extraditado

Jueza penal de Los Órganos ordena traslado de ciudadano ecuatoriano para ser extraditado

LEER MÁS
Juzgado Colegiado Supraprovincial de Sullana condena a cadena perpetua a padre por delito de violación sexual de menor de 14 años

Juzgado Colegiado Supraprovincial de Sullana condena a cadena perpetua a padre por delito de violación sexual de menor de 14 años

LEER MÁS
Unidad de Flagrancia condena a 26 años, 9 meses y 13 días de prisión a sujeto por violento robo agravado en Monsefú

Unidad de Flagrancia condena a 26 años, 9 meses y 13 días de prisión a sujeto por violento robo agravado en Monsefú

LEER MÁS
Presidente de Corte de Arequipa inaugura nuevo local de juzgado de Chorunga

Presidente de Corte de Arequipa inaugura nuevo local de juzgado de Chorunga

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Samahara Lobatón confiesa qué gastos cubría Jefferson Farfán cuando vivía con Melissa Klug: "No fue como un papá"

'Record of Ragnarok 3' se estrena en Netflix: ¿cuándo y quiénes son los nuevos personajes?

Entrenador de Gremio revela el verdadero motivo del fichaje de Erick Noriega: "Cuando analizas el mercado..."

Judicialidad

Jueza penal de Los Órganos ordena traslado de ciudadano ecuatoriano para ser extraditado

Juzgado Colegiado Supraprovincial de Sullana condena a cadena perpetua a padre por delito de violación sexual de menor de 14 años

Unidad de Flagrancia condena a 26 años, 9 meses y 13 días de prisión a sujeto por violento robo agravado en Monsefú

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Santa Rosa: Canciller Elmer Schialer y a ministro de Defensa responden ante la Comisión de Relaciones Exteriores

Daniel Quintero, precandidato colombiano, insulta al Ejército peruano tras ser declarado persona no grata: "Pirañas"

Rafael López Aliaga: alcalde de Lima contrato a más de 30 militantes de Renovación Popular en la Municipalidad de Lima

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota