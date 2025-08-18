Jueces de Paz destacan importancia del Módulo de Justicia Itinerante Virtual en zonas rurales de Moquegua

Jueces y juezas de paz de los distritos de Carumas, Cuchumbaya y San Cristóbal de Calacoa destacaron la importancia del uso del Módulo de Justicia Itinerante Virtual, ubicado en el local comunal de Talavacas, en el distrito de Carumas.

Durante una reunión con el presidente de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, Dr. Jorge Guillermo Fernández Ceballos, las autoridades comunales y operadores de justicia subrayaron que este módulo representa un avance clave en la mejora del acceso a la justicia para las poblaciones más alejadas y con limitada conectividad a servicios judiciales.

El módulo presta diversos servicios orientados a facilitar los trámites judiciales sin necesidad de trasladarse a la ciudad. Entre ellos se encuentran:

Mesa de Partes Electrónica, para la recepción de demandas y escritos no penales.

Consulta del estado de expedientes judiciales.

Gestión de entrevistas virtuales con magistrados mediante el programa “El Juez te Escucha”.

Sistema de gestión de archivo judicial, que permite el desarchivamiento, búsqueda y lectura de expedientes.

Emisión de copias certificadas de documentos judiciales.

Trámite de certificados de homonimia y certificados de deudor alimentario moroso (REDAM).

Registro de casillas electrónicas judiciales.

Presentación de demandas de alimentos.

Acceso al Chatbot del Poder Judicial, herramienta que permite resolver consultas frecuentes de forma automática.

El Dr. Fernández Ceballos explicó detalladamente el funcionamiento de cada servicio, señalando que estas herramientas están diseñadas para cerrar la brecha de acceso a la justicia en zonas rurales, en cumplimiento de los lineamientos del Poder Judicial en materia de inclusión y justicia intercultural.

Asimismo, resaltó que este módulo forma parte de la estrategia nacional de Justicia Itinerante, impulsada por el Poder Judicial del Perú, cuyo objetivo es brindar atención descentralizada, oportuna y eficiente a las poblaciones que históricamente han estado en condición de vulnerabilidad o exclusión del sistema judicial.

La implementación del módulo ha sido posible gracias al trabajo articulado entre la Corte Superior de Justicia de Moquegua, las autoridades locales y la población organizada del distrito de Carumas.