HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha
Mira EN VIVO Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha     Mira EN VIVO Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha     Mira EN VIVO Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha     
Trump - Zelensky EN VIVO: presidentes se reúnen hoy en la Casa Blanca
Trump - Zelensky EN VIVO: presidentes se reúnen hoy en la Casa Blanca     Trump - Zelensky EN VIVO: presidentes se reúnen hoy en la Casa Blanca     Trump - Zelensky EN VIVO: presidentes se reúnen hoy en la Casa Blanca     
Judicialidad

Tercera Jornada Nacional de Capacitación de Jueces de Paz en Moquegua

El evento, inaugurado por el presidente de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, destacó el papel esencial de los jueces de paz como promotores del acceso a la justicia y la paz social en sus comunidades.

Durante la capacitación, se abordaron temas como la certificación de comunidades campesinas. Fuente: Difusión.
Durante la capacitación, se abordaron temas como la certificación de comunidades campesinas. Fuente: Difusión.

Con el firme compromiso de fortalecer la administración de justicia en las zonas más alejadas del país, se llevó a cabo la Tercera Jornada Nacional de Capacitación de Jueces de Paz, con la participación activa de los jueces de paz de los distritos de Carumas, San Cristóbal Calacoa y Cuchumbaya.

El evento se realizó en el distrito de Carumas y fue inaugurado por el presidente de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, Dr. Jorge Guillermo Fernández Ceballos, quien destacó la importancia del rol que cumplen los jueces de paz como primeros operadores de justicia en las comunidades rurales, promoviendo el acceso a la justicia y la paz social.

Durante la jornada se abordaron temas fundamentales para el ejercicio de sus funciones, tales como: Certificación para la inscripción de comunidades campesinas y rondas campesinas, y la función notarial del juez de paz, aspectos clave para la consolidación de derechos colectivos y el fortalecimiento institucional en el ámbito rural.

La coordinación del evento estuvo a cargo de la Oficina Distrital de Justicia de Paz, liderada por la Dra. Rosa Lorena Montoya, quien resaltó la necesidad de capacitar continuamente a los jueces de paz para garantizar un servicio de justicia más eficiente, accesible y con enfoque intercultural.

Como parte de la jornada, se contó con la valiosa participación del analista de la SUNARP, Javier Ramírez Chacón, quien brindó información técnica sobre el proceso de certificación e inscripción de organizaciones comunales. Asimismo, el representante del colegio de notarios de Moquegua, Dr. Jhon Soto Gamero, ofreció una exposición especializada sobre las funciones notariales que competen a los jueces de paz, reforzando los conocimientos legales necesarios para su labor.

La capacitación forma parte de las acciones estratégicas de la Corte Superior de Justicia de Moquegua para fortalecer la labor jurisdiccional de los jueces de paz y promover una justicia cercana, oportuna y eficaz para todos los ciudadanos.

Notas relacionadas
Corte Superior de Justicia de Moquegua entrega equipos de cómputo a Juzgados de Paz No Letrados y reconoce labor destacada de jueces

Corte Superior de Justicia de Moquegua entrega equipos de cómputo a Juzgados de Paz No Letrados y reconoce labor destacada de jueces

LEER MÁS
Se implementa el segundo tramo de la oralidad civil en el distrito Judicial de Moquegua

Se implementa el segundo tramo de la oralidad civil en el distrito Judicial de Moquegua

LEER MÁS
Corte Superior de Justicia de Moquegua inaugura moderno auditorio institucional

Corte Superior de Justicia de Moquegua inaugura moderno auditorio institucional

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jueza penal de Los Órganos ordena traslado de ciudadano ecuatoriano para ser extraditado

Jueza penal de Los Órganos ordena traslado de ciudadano ecuatoriano para ser extraditado

LEER MÁS
Juzgado Colegiado Supraprovincial de Sullana condena a cadena perpetua a padre por delito de violación sexual de menor de 14 años

Juzgado Colegiado Supraprovincial de Sullana condena a cadena perpetua a padre por delito de violación sexual de menor de 14 años

LEER MÁS
Unidad de Flagrancia condena a 26 años, 9 meses y 13 días de prisión a sujeto por violento robo agravado en Monsefú

Unidad de Flagrancia condena a 26 años, 9 meses y 13 días de prisión a sujeto por violento robo agravado en Monsefú

LEER MÁS
Presidente de Corte de Arequipa inaugura nuevo local de juzgado de Chorunga

Presidente de Corte de Arequipa inaugura nuevo local de juzgado de Chorunga

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Samahara Lobatón confiesa qué gastos cubría Jefferson Farfán cuando vivía con Melissa Klug: "No fue como un papá"

'Record of Ragnarok 3' se estrena en Netflix: ¿cuándo y quiénes son los nuevos personajes?

Entrenador de Gremio revela el verdadero motivo del fichaje de Erick Noriega: "Cuando analizas el mercado..."

Judicialidad

Jueza penal de Los Órganos ordena traslado de ciudadano ecuatoriano para ser extraditado

Juzgado Colegiado Supraprovincial de Sullana condena a cadena perpetua a padre por delito de violación sexual de menor de 14 años

Unidad de Flagrancia condena a 26 años, 9 meses y 13 días de prisión a sujeto por violento robo agravado en Monsefú

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Santa Rosa: Canciller Elmer Schialer y a ministro de Defensa responden ante la Comisión de Relaciones Exteriores

Daniel Quintero, precandidato colombiano, insulta al Ejército peruano tras ser declarado persona no grata: "Pirañas"

Rafael López Aliaga: alcalde de Lima contrato a más de 30 militantes de Renovación Popular en la Municipalidad de Lima

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota