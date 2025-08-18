Tercera Jornada Nacional de Capacitación de Jueces de Paz en Moquegua

Con el firme compromiso de fortalecer la administración de justicia en las zonas más alejadas del país, se llevó a cabo la Tercera Jornada Nacional de Capacitación de Jueces de Paz, con la participación activa de los jueces de paz de los distritos de Carumas, San Cristóbal Calacoa y Cuchumbaya.

El evento se realizó en el distrito de Carumas y fue inaugurado por el presidente de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, Dr. Jorge Guillermo Fernández Ceballos, quien destacó la importancia del rol que cumplen los jueces de paz como primeros operadores de justicia en las comunidades rurales, promoviendo el acceso a la justicia y la paz social.

Durante la jornada se abordaron temas fundamentales para el ejercicio de sus funciones, tales como: Certificación para la inscripción de comunidades campesinas y rondas campesinas, y la función notarial del juez de paz, aspectos clave para la consolidación de derechos colectivos y el fortalecimiento institucional en el ámbito rural.

La coordinación del evento estuvo a cargo de la Oficina Distrital de Justicia de Paz, liderada por la Dra. Rosa Lorena Montoya, quien resaltó la necesidad de capacitar continuamente a los jueces de paz para garantizar un servicio de justicia más eficiente, accesible y con enfoque intercultural.

Como parte de la jornada, se contó con la valiosa participación del analista de la SUNARP, Javier Ramírez Chacón, quien brindó información técnica sobre el proceso de certificación e inscripción de organizaciones comunales. Asimismo, el representante del colegio de notarios de Moquegua, Dr. Jhon Soto Gamero, ofreció una exposición especializada sobre las funciones notariales que competen a los jueces de paz, reforzando los conocimientos legales necesarios para su labor.

La capacitación forma parte de las acciones estratégicas de la Corte Superior de Justicia de Moquegua para fortalecer la labor jurisdiccional de los jueces de paz y promover una justicia cercana, oportuna y eficaz para todos los ciudadanos.