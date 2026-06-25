Dictan prisión preventiva a sujeto intervenido con arma y granada en José Leonardo Ortiz

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El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia de Lambayeque dictó tres meses de prisión preventiva contra un investigado por la presunta comisión de los delitos de tenencia de materiales peligrosos y uso o porte de arma de fuego, tras ser intervenido en posesión de una pistola y una granada de guerra en el distrito de José Leonardo Ortiz.

La medida fue dispuesta por la magistrada María Luzcelina Vásquez Vásquez, quien declaró fundada la solicitud fiscal presentada contra P.B.A.I.(32), ordenando su inmediato internamiento en el Establecimiento Penitenciario de Chiclayo mientras continúan las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con los actuados judiciales, la intervención se produjo el pasado 21 de junio, aproximadamente a las 8:30 de la noche, luego de que agentes policiales de la Comisaría PNP Atusparias fueran alertados por vecinos sobre la presencia de un sujeto que portaba un arma de fuego en la intersección de las calles Loreto y Jorge Chávez, en la UPIS Atusparia del distrito de José Leonardo Ortiz.

Al realizar el registro personal, los efectivos policiales hallaron en la cintura del intervenido una pistola marca Heckler & Koch con número de serie erradicado y un cargador desabastecido. Asimismo, durante la revisión de una mochila que portaba, se encontró una granada de guerra de uso manual tipo piña con sus mecanismos completos.

Ante el hallazgo del artefacto explosivo, fue necesaria la intervención de personal especializado de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX), que acudió a la dependencia policial para neutralizar el material incautado y garantizar la seguridad de la población y del personal interviniente.

La decisión judicial refleja la actuación oportuna de los órganos jurisdiccionales de flagrancia frente a hechos que representan un grave riesgo para la seguridad ciudadana, permitiendo adoptar medidas inmediatas dentro del marco legal y contribuir a una respuesta rápida y eficaz del sistema de justicia penal.