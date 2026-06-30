Presidente de la Corte de Tumbes supervisó segunda jornada extraordinaria de descarga procesal

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El Presidente de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, Dr. Otto Verapinto Márquez, realizó el monitoreo del segundo día de la Jornada Extraordinaria de descarga procesal de los Juzgados de Paz Letrado.

En esta oportunidad, el compromiso es por parte del Tercer Juzgado de Paz Letrado de Tumbes, encabezado por la Dra. Karol Riofrío Aguilar.

La Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Tumbes felicita y respalda plenamente la identificación institucional de los jueces y servidores que, con su esfuerzo adicional, contribuyen directamente a la reducción de la carga procesal y a la mejora del servicio de justicia para todos los ciudadanos.