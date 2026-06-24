Módulo de Violencia de Lambayeque orientó a la ciudadanía durante festival cultural en Chiclayo

Módulo Judicial Integrado brindó orientación sobre los servicios del sistema de justicia especializado y medidas de protección para las víctimas. Fuente: difusión.

Módulo Judicial Integrado brindó orientación sobre los servicios del sistema de justicia especializado y medidas de protección para las víctimas. Fuente: difusión.

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La Corte Superior de Justicia de Lambayeque, a través del Módulo Judicial Integrado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, participó en la Fête de la Musique 2026, importante celebración cultural organizada por la Alianza Francesa de Chiclayo, que congregó a instituciones públicas y privadas, artistas, gestores culturales y representantes de diversos sectores de la comunidad.

La actividad se desarrolló en la Explanada del Banco de la Nación de Chiclayo y tuvo como finalidad promover el acceso libre y democrático a la música en todas sus expresiones, así como acercar a la ciudadanía información de interés y servicios que contribuyan al bienestar de la población.

En este contexto, el Módulo Judicial Integrado instaló un espacio informativo desde donde brindó orientación a los asistentes sobre los servicios que ofrece el sistema de justicia especializado en violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, así como información relacionada con las medidas de protección, rutas de atención y mecanismos de denuncia frente a situaciones de violencia.

Asimismo, el personal del módulo desarrolló acciones de sensibilización dirigidas a fortalecer la prevención de la violencia y promover una cultura de respeto, igualdad y convivencia pacífica, acercando información valiosa a la ciudadanía y reafirmando el compromiso institucional con la protección de los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad.

La participación de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque en este evento permitió fortalecer los vínculos con la comunidad y contribuir a la difusión de los servicios judiciales especializados, facilitando el acceso a la justicia y la promoción de una sociedad libre de violencia.