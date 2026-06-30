HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
EN VIVO

Terremoto de 8.8 en Perú: ¿Qué nos falta para estar mejor preparados? | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Judicialidad

Corte de Tumbes inicia Jornadas Judiciales Extraordinarias para reducir la carga procesal

La Corte de Tumbes inició jornadas extraordinarias en los Juzgados de Paz Letrados para agilizar expedientes y fortalecer el servicio de justicia.

La jueza Dulce Melody Coronado López y el equipo del Primer Juzgado de Paz Letrado de Tumbes desarrollan la jornada judicial extraordinaria. Fuente: difusión.
La jueza Dulce Melody Coronado López y el equipo del Primer Juzgado de Paz Letrado de Tumbes desarrollan la jornada judicial extraordinaria. Fuente: difusión.
Escuchar
Resumen
Compartir

Con el propósito de brindar una respuesta célere y eficaz, la Corte Superior de Justicia de Tumbes dio inicio el día de hoy a la primera Jornada Judicial Extraordinaria de los Juzgados de Paz Letrados.

El desarrollo de esta actividad estuvo a cargo del Primer Juzgado de Paz Letrado de Tumbes, liderado por la jueza Dulce Melody Coronado López.

PUEDES VER: Justicia Itinerante acerca servicios judiciales a Papayal y Casitas | tumbes | La República

lr.pe

Para garantizar el correcto desarrollo y cumplimiento de los objetivos, el Presidente de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, Dr. Otto Santiago Verapinto Márquez, monitoreó in situ la jornada, reafirmando su compromiso con la política interna de brindar un eficiente servicio en la impartición de justicia en el Distrito Judicial.

Esta iniciativa institucional destaca por el compromiso y vocación de servicio de los magistrados y el personal a su cargo, quienes participan y respaldan esta labor de manera estrictamente voluntaria.

PUEDES VER: Juzgado Civil de Tumbes incorpora nueva magistrada titular | tumbes | La República

lr.pe

Las labores de descarga procesal comenzaron a las 16:46 horas y culminaran a las 22:00 horas. Durante este tiempo, el equipo tiene el objetivo claro de lograr 100 escritos proveídos y 100 cédulas de notificación durante la jornada.

La Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Tumbes felicita y respalda plenamente la identificación institucional de los jueces y servidores que, con su esfuerzo adicional, contribuyen directamente a la mejora continua del servicio de justicia para todos los ciudadanos.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Presidente de la Sala Penal de Apelaciones de Tumbes sostuvo reunión con jueces de flagrancia

Presidente de la Sala Penal de Apelaciones de Tumbes sostuvo reunión con jueces de flagrancia

LEER MÁS
Nuevas magistradas titulares se incorporan a la Corte Superior de Justicia de Tumbes

Nuevas magistradas titulares se incorporan a la Corte Superior de Justicia de Tumbes

LEER MÁS
Se incorpora nueva magistrada titular al Juzgado Civil de Tumbes

Se incorpora nueva magistrada titular al Juzgado Civil de Tumbes

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jueces de la Unidad de Flagrancia de Piura participan en jornada judicial extraordinaria de descargar procesal

Jueces de la Unidad de Flagrancia de Piura participan en jornada judicial extraordinaria de descargar procesal

LEER MÁS
Corte de Sullana juramentó a siete jueces y secretarios de paz escolar en colegios de Talara

Corte de Sullana juramentó a siete jueces y secretarios de paz escolar en colegios de Talara

LEER MÁS
Más de 100 escolares de Sapillica participaron en encuentro sobre conductas asertivas

Más de 100 escolares de Sapillica participaron en encuentro sobre conductas asertivas

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Judicialidad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025