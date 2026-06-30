Corte de Tumbes inicia Jornadas Judiciales Extraordinarias para reducir la carga procesal

La jueza Dulce Melody Coronado López y el equipo del Primer Juzgado de Paz Letrado de Tumbes desarrollan la jornada judicial extraordinaria. Fuente: difusión.

La jueza Dulce Melody Coronado López y el equipo del Primer Juzgado de Paz Letrado de Tumbes desarrollan la jornada judicial extraordinaria. Fuente: difusión.

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Con el propósito de brindar una respuesta célere y eficaz, la Corte Superior de Justicia de Tumbes dio inicio el día de hoy a la primera Jornada Judicial Extraordinaria de los Juzgados de Paz Letrados.

El desarrollo de esta actividad estuvo a cargo del Primer Juzgado de Paz Letrado de Tumbes, liderado por la jueza Dulce Melody Coronado López.

Para garantizar el correcto desarrollo y cumplimiento de los objetivos, el Presidente de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, Dr. Otto Santiago Verapinto Márquez, monitoreó in situ la jornada, reafirmando su compromiso con la política interna de brindar un eficiente servicio en la impartición de justicia en el Distrito Judicial.

Esta iniciativa institucional destaca por el compromiso y vocación de servicio de los magistrados y el personal a su cargo, quienes participan y respaldan esta labor de manera estrictamente voluntaria.

Las labores de descarga procesal comenzaron a las 16:46 horas y culminaran a las 22:00 horas. Durante este tiempo, el equipo tiene el objetivo claro de lograr 100 escritos proveídos y 100 cédulas de notificación durante la jornada.

La Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Tumbes felicita y respalda plenamente la identificación institucional de los jueces y servidores que, con su esfuerzo adicional, contribuyen directamente a la mejora continua del servicio de justicia para todos los ciudadanos.