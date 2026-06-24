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Personal judicial de Jaén, San Ignacio y Cutervo fortalece competencias en litigación oral civil

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque organiza una capacitación virtual para magistrados y servidores judiciales, enfocada en el modelo de oralidad civil.

La capacitación aborda la función del juez y la importancia de la audiencia preliminar para una justicia eficiente. Fuente: difusión.
La capacitación aborda la función del juez y la importancia de la audiencia preliminar para una justicia eficiente. Fuente: difusión.
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Con el objetivo de fortalecer las competencias de magistrados y servidores judiciales en la aplicación del modelo de oralidad civil, la Subsede Jaén, San Ignacio y Cutervo de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque organizó la capacitación virtual denominada “Actuación en el Módulo Corporativo Civil de Litigación Oral – Versión 002”, dirigida a magistrados, servidores jurisdiccionales y administrativos de las tres sedes judiciales.

La actividad académica contó con la participación del doctor Diego Enrique Vásquez Villanueva, juez supernumerario del Primer Juzgado Civil de Jaén, quien tuvo a su cargo el desarrollo de los principales aspectos relacionados con la implementación y aplicación práctica del protocolo que regula el funcionamiento del Módulo Corporativo Civil de Litigación Oral.

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Durante la exposición, se abordaron distintos puntos, entre ellos, la finalidad del protocolo, destacando su importancia como herramienta que orienta la actuación de magistrados y servidores judiciales para garantizar una gestión más eficiente de los procesos civiles, bajo los principios de celeridad, transparencia y tutela jurisdiccional efectiva.

Asimismo, se explicó el nivel normativo del protocolo, enfatizando que este instrumento permite convertir los principios procesales en reglas concretas de actuación, contribuyendo a la uniformidad de criterios y al fortalecimiento de las buenas prácticas dentro de los órganos jurisdiccionales que aplican el modelo de oralidad civil.

Otro de los temas analizados fue el nivel jurisdiccional, donde se resaltó el papel del juez director como eje central de la gestión del caso y de la conducción de las audiencias, promoviendo una intervención activa orientada a optimizar el trámite de los procesos y la solución de las controversias.

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La capacitación también permitió profundizar en la audiencia preliminar como núcleo de la dirección judicial, desarrollando sus diferentes fases, objetivos y ejemplos de aplicación práctica. En ese contexto, se destacó la importancia de esta etapa procesal para delimitar la controversia, promover acuerdos entre las partes, organizar la actividad probatoria y garantizar un desarrollo eficiente del proceso.

Del mismo modo, se abordaron los fundamentos de una oralidad eficaz, resaltando la necesidad de fortalecer las habilidades de conducción de audiencias, comunicación judicial y gestión procesal, con el propósito de brindar un servicio de justicia más dinámico, oportuno y centrado en las necesidades de los usuarios.

Con este tipo de iniciativas, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque continúa impulsando espacios de capacitación permanente que contribuyen al fortalecimiento de las capacidades técnicas de magistrados y servidores judiciales, favoreciendo la correcta implementación del modelo de litigación oral y consolidando una administración de justicia más eficiente, predecible y orientada al ciudadano.

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