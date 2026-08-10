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Paso del tifón Dolphin causa más de un millón de evacuados en China y obliga a cancelar casi 950 vuelos desde Shanghái

El ciclón, considerado el más fuerte del año, alcanzó vientos de 151 km/h y causó la mayor acumulación de lluvia en Shanghái en 150 años, con 312,9 mm en 24 horas.

Se espera que el tifón continúe su ruta hacia Hubei y Henan, generando riesgo de inundaciones y deslizamientos. Foto: AFP.
Se espera que el tifón continúe su ruta hacia Hubei y Henan, generando riesgo de inundaciones y deslizamientos. Foto: AFP.
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El tifón Dolphin dejó más de 1,6 millones de personas evacuadas preventivamente, cientos de vuelos cancelados y graves inundaciones en el este de China, mientras Shanghái registró su mayor acumulación de lluvia en más de 150 años. Aunque el ciclón perdió intensidad tras tocar tierra dos veces en la provincia de Zhejiang, sus remanentes mantienen bajo alerta a amplias zonas del país.

Dolphin, considerado el tifón más fuerte que afectó al país en lo que va del año, alcanzó vientos máximos sostenidos de 151 kilómetros por hora cuando tocó tierra en Yuhuan, Zhejiang, informó el Centro Meteorológico Nacional (NMC). Poco después volvió a tocar tierra en Yueqing, antes de internarse en el territorio continental y comenzar a debilitarse.

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Una estación meteorológica ubicada en el centro de la ciudad acumuló 312,9 milímetros de lluvia en 24 horas, de acuerdo con el diario local Shanghai Daily. La cifra sería la mayor registrada en ese punto en más de 150 años. En sectores situados al otro lado del río Huangpu, la acumulación habría superado los 400 milímetros.

El pronóstico apunta a que Dolphin seguirá desplazándose hacia el interior y alcanzará zonas de Hubei y Henan durante los próximos días, mientras transporta humedad hacia el norte. Además, las autoridades capitalinas advirtieron que se esperan lluvias significativas entre el martes y el jueves y señalaron que existe riesgo de inundaciones en la ciudad y de deslizamientos en áreas montañosas.

Entre otras consecuencias, se registró que en los dos principales aeropuertos de Shanghái fueron cancelados 943 vuelos, una reducción de casi 40% de la capacidad operativa. China Eastern Airlines informó que buscaba restablecer sus operaciones hacia Shanghái, Zhejiang y otros destinos de manera ordenada.

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Más de 1,6 millones fueron trasladados

En Wenzhou fueron trasladadas preventivamente más de 900.000 personas y otras 390.000 en Taizhou, ambas ciudades de Zhejiang. A estas cifras se sumaron unos 215.600 evacuados en Shanghái y 167.900 en Fujian, según datos difundidos por medios estatales.

En Zhejiang, una provincia con unos 64 millones de habitantes, las autoridades activaron el nivel máximo de alerta antes de la llegada del ciclón. Se suspendieron actividades laborales, clases, negocios y servicios de transporte en zonas costeras, mientras miles de embarcaciones fueron trasladadas a lugares seguros y varias rutas marítimas quedaron suspendidas.

Las autoridades también advirtieron sobre el aumento del riesgo de inundaciones. 74 ríos de la cuenca del lago Taihu y de las zonas costeras del este de Zhejiang superaron los niveles de alerta, mientras que las precipitaciones intensas elevaron el peligro de desbordamientos en ríos pequeños y medianos.

CCTV informó que Dolphin había recorrido unos 6.000 kilómetros antes de tocar tierra, una trayectoria que prolongó su ciclo de vida hasta aproximadamente tres veces la duración de un tifón habitual. El sistema estuvo acompañado además por una extensa cobertura nubosa que afectó buena parte del este de China.

Hong Kong registra récord de calor

Hong Kong alcanzó este domingo los 36,9 grados Celsius, su temperatura más elevada desde el inicio de los registros en 1884, según el Observatorio de Hong Kong. El calor extremo contrasta con las lluvias torrenciales que azotan otras zonas del país y evidencia la diversidad de condiciones meteorológicas asociadas al desplazamiento del sistema.

Dolphin llegó apenas dos semanas después de que el tifón Noul afectara la provincia sureña de Guangdong. Su impacto vuelve a poner el foco sobre una temporada de tifones que, según Tropical Storm Risk (TSR), podría situarse entre las más activas registradas en el noroeste del Pacífico, con una previsión de 28 tormentas tropicales, 20 tifones y 13 tifones intensos.

TSR atribuye parte de esta actividad al fuerte fenómeno del Niño, a la elevada actividad registrada durante la temporada y a unos vientos alisios más débiles de lo habitual en la cuenca.

Los científicos advierten que el calentamiento global provocado por las emisiones de combustibles fósiles favorecerá un aumento de la intensidad y frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos. China, principal emisor mundial de gases de efecto invernadero, también mantiene una expansión de sus energías renovables con el objetivo de alcanzar la neutralidad de carbono en 2060.

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