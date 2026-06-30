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Unidad de Flagrancia dicta 19 años de cárcel por extorsión

El Juzgado Penal Colegiado de Flagrancia de Tumbes impuso más de 19 años de prisión por tentativa de extorsión y tenencia ilegal de municiones.

Se dictó sentencia por tentativa de extorsión y tenencia ilegal de municiones. Fuente: difusión.
Se dictó sentencia por tentativa de extorsión y tenencia ilegal de municiones. Fuente: difusión.
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El Juzgado Penal Colegiado Conformado de Flagrancia de la Corte Superior de Justicia de Tumbes condenó por unanimidad a Chrisller Santiago Carrasco Colchado a 19 años, 4 meses y 21 días de pena privativa de la libertad efectiva, al hallarlo culpable de los delitos de extorsión en grado de tentativa y tenencia ilegal de municiones.

PUEDES VER: Presidente de la Sala Penal de Apelaciones de Tumbes sostuvo reunión con jueces de flagrancia | tumbes | La República

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El colegiado determinó la responsabilidad penal del acusado al establecer la existencia de un concurso real de delitos, imponiéndole 14 años y 21 días de cárcel por su participación como coautor en el delito de extorsión en agravio del ciudadano Alejandro Cayetano Quispe Fierro, además de 5 años y 4 meses como autor del delito contra la seguridad pública por tenencia ilegal de municiones en agravio del Estado.

Como parte de la condena, las magistradas fijaron el pago de una reparación civil que el sentenciado deberá abonar en etapa de ejecución. Esta suma asciende a 18,000 soles a favor del agraviado Quispe Fierro y 2,000 soles a favor del Ministerio del Interior.

PUEDES VER: Corte Superior de Justicia de Tumbes incorpora nuevas magistradas titulares | tumbes | La República

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Las autoridades judiciales precisaron que el cómputo de esta pena privativa de la libertad se contabiliza desde el momento de la detención del imputado, ocurrida el 29 de octubre de 2025, por lo que su condena vencerá el 19 de febrero de 2045.

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