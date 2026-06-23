Corte de Lambayeque inició la semana laboral con ceremonia de izamiento del pabellón nacional y la bandera del Poder Judicial

Durante la ceremonia, se resaltó la importancia de realizar labores jurisdiccionales con integridad y eficiencia. Fuente: difusión.

Durante la ceremonia, se resaltó la importancia de realizar labores jurisdiccionales con integridad y eficiencia. Fuente: difusión.

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La Corte Superior de Justicia de Lambayeque inició las actividades de la semana laboral con la ceremonia de izamiento del Pabellón Nacional y la Bandera del Poder Judicial, realizada el lunes 22 de junio con la participación de magistrados, funcionarios y servidores judiciales.

La actividad contó con la presencia del presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, doctor César William Bravo Llaque, quien acompañó este acto cívico que reafirma los valores de identidad institucional, compromiso y vocación de servicio que orientan el trabajo de quienes integran el Poder Judicial.

El honor de izar el Pabellón Nacional estuvo a cargo del juez superior titular, doctor Edwin Figueroa Gutarra, acompañado de la jueza María Celia Primo Vásquez, quienes participaron de esta significativa ceremonia en representación de la magistratura lambayecana.

Por su parte, el izamiento de la Bandera del Poder Judicial fue realizado por la doctora Erika Vargas Félix, coordinadora de especialistas, y el señor Rodolfo Salas Lozano, conductor de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, en reconocimiento a su dedicación y compromiso con el servicio judicial.

Durante la ceremonia se destacó la importancia de continuar desempeñando las labores jurisdiccionales y administrativas con responsabilidad, integridad y eficiencia, fortaleciendo permanentemente la confianza de la ciudadanía en la administración de justicia.

Con este acto, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque dio inicio a una nueva semana de trabajo, renovando su compromiso de brindar un servicio de justicia oportuno, transparente y cercano a la población.