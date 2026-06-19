Corte de Lambayeque es la primera del país en implementar el cuarto tramo de la Oralidad Civil

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque alcanzó un nuevo hito en el proceso de modernización de la administración de justicia al implementar el cuarto tramo de la Oralidad Civil en las provincias de Cutervo y San Ignacio, convirtiéndose en la primera corte superior del país en alcanzar este nivel de implementación del modelo procesal.

La ceremonia protocolar se desarrolló en la sede judicial de Cutervo y contó con la participación del juez supremo titular Dr. Ramiro Bustamante Zegarra, integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y presidente del Equipo Técnico Institucional de Implementación de la Oralidad Civil; del presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Dr. César William Bravo Llaque; de la jefa de la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control (ODANC), Dra. Ana Elizabeth Salés Del Castillo; así como de magistrados, jueces superiores y servidores judiciales.

De manera simultánea, las actividades se desarrollaron también en la provincia de San Ignacio, donde participaron virtualmente los magistrados, servidores jurisdiccionales y el administrador de dicha sede, Ing. Luis Urcia Leyva. Asimismo, jueces superiores de la Salas de Jaén acompañaron las ceremonias realizadas en ambas provincias, reafirmando el compromiso institucional con este importante proceso de transformación judicial.

Como parte de la jornada se realizó la develación de placas conmemorativas y el corte de cinta en las sedes judiciales de Cutervo y San Ignacio, formalizando la puesta en marcha de los órganos jurisdiccionales incorporados al modelo de Oralidad Civil.

Durante su intervención, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Dr. César William Bravo Llaque, destacó que este avance representa un paso trascendental para acercar una justicia más moderna, célere y transparente a la ciudadanía de las provincias de Cutervo y San Ignacio. Señaló que la expansión del modelo de Oralidad Civil responde al compromiso institucional de fortalecer el servicio judicial en todo el distrito judicial, garantizando que los beneficios de la reforma lleguen también a las sedes alejadas de la capital regional.

Por su parte, el juez supremo Ramiro Bustamante Zegarra resaltó que Lambayeque se ha convertido en la primera corte superior del país en implementar un cuarto tramo de Oralidad Civil, logro que evidencia el trabajo articulado y sostenido desarrollado por magistrados, servidores judiciales y autoridades de la institución. Asimismo, destacó que la Corte de Lambayeque cuenta actualmente con 19 órganos jurisdiccionales incorporados a este modelo, posicionándose entre las cortes líderes en la implementación de esta reforma judicial a nivel nacional.

El magistrado supremo subrayó además que la Oralidad Civil ha demostrado resultados concretos en la reducción de tiempos procesales, permitiendo que numerosos procesos concluyan en pocos meses, cuando anteriormente podían extenderse durante años. En ese sentido, señaló que la expansión de este modelo contribuye a brindar respuestas más oportunas a los ciudadanos que acuden al sistema de justicia en busca de solución a sus conflictos.

Ceremonía se realizó de manera simultánea en ambas provincias, mejorando así el acceso a la justicia. Fuente: difusión.

A su turno, el juez civil mixto de San Ignacio, Dr. Richard Armando Torres Cruz, expresó su reconocimiento por la implementación de la Oralidad Civil en dicha provincia y destacó que esta reforma fortalece el acceso a la justicia, moderniza los procedimientos judiciales y permite ofrecer una atención más eficiente a la población. Asimismo, agradeció el respaldo brindado por la Presidencia de la Corte, el Equipo Técnico Institucional y los servidores judiciales que hicieron posible la incorporación de San Ignacio a este importante modelo de gestión.

La implementación comprende la incorporación al sistema de Oralidad Civil del Juzgado Civil Mixto y del Juzgado de Paz Letrado de Cutervo, así como del Juzgado Civil Mixto y del Juzgado de Paz Letrado de San Ignacio, fortaleciendo la capacidad de respuesta del servicio judicial en ambas provincias.

Con este importante logro, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque consolida su liderazgo en el proceso de modernización de la justicia peruana y reafirma su compromiso de continuar impulsando reformas orientadas a brindar un servicio más rápido, eficiente y cercano a las necesidades de la ciudadanía.