Juzgado de Flagrancia del Santa dicta prisión preventiva por tenencia de dinamita y receptación

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El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia del Santa, a cargo del juez Andrés Vargas Celis, dictó cuatro meses de prisión preventiva contra Luis Echevarría de la Cruz, investigado por la presunta comisión de los delitos de fabricación, suministro o tenencia ilegal de armas o materiales peligrosos y receptación agravada.

De acuerdo con los hechos expuestos en el requerimiento fiscal, el 2 de agosto de 2026, Edgar Robles De la Cruz Chavarría, quien se desempeñaba como repartidor, llegó a una pizzería ubicada en el distrito de Nuevo Chimbote, a bordo de una motocicleta. Mientras esperaba un pedido, un sujeto habría ingresado al establecimiento y, utilizando un arma de fuego, habría exigido el dinero de la caja. Posteriormente, el investigado habría tomado la motocicleta para darse a la fuga.

Al día siguiente, personal policial recibió información sobre la ubicación del vehículo menor, reportado como robado. Durante la intervención fueron detenidos dos sujetos, entre ellos Luis Fernando Echevarría de la Cruz, a quien, según el acta de intervención, se le encontró en posesión de una bolsa plástica que contenía tres objetos cilíndricos con características de material explosivo, con la inscripción “EMULOR 5000”.

Las diligencias periciales realizadas posteriormente determinaron que los tres objetos correspondían a cartuchos de dinamita, estableciéndose además que se encontraban operativos. Asimismo, el informe de identificación vehicular concluyó que la motocicleta intervenida correspondía al vehículo reportado como robado. En tanto, la consulta efectuada ante SUCAMEC no registró autorización para que Echevarría de la Cruz pudiera usar, manipular, almacenar, trasladar, transportar, fabricar o comercializar material explosivo.

Con estos elementos, el órgano jurisdiccional dispuso cuatro meses de prisión preventiva, durante los cuales el investigado permanecerá recluido mientras continúan las investigaciones correspondientes.