Corte de Piura y Universidad César Vallejo alistan convenio para fortalecer la capacitación

Durante el encuentro, se abordó la próxima firma de un convenio interinstitucional que beneficiará a funcionarios y familiares. Foto: difusión.

Durante el encuentro, se abordó la próxima firma de un convenio interinstitucional que beneficiará a funcionarios y familiares. Foto: difusión.

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Hoy el presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, David Fernando Correa Castro, sostuvo una reunión con la señora Amanda Peña Rodríguez, Jefa de Admisión y Promoción del Campus Piura de la Universidad César Vallejo, y César Sánchez Valladares, Asesor de la Escuela Internacional de Posgrado de dicha casa de estudios.

Los representantes de la Universidad César Vallejo realizaron una visita protocolar y sostuvieron un productivo encuentro de trabajo, en el que conversó sobre la próxima firma de un convenio interinstitucional que brindará grandes beneficios a los funcionarios y colaboradores de la Corte, así como a sus familiares directos, quienes podrán acceder a todos los programas académicos de formación que actualmente ofrece la UCV-Piura.

De esta manera la Corte renueva su compromiso de contribuir a la capacitación y formación académica de sus trabajadores a través de los programas presenciales, y semi presenciales que brinda la Universidad en su filial de Piura.