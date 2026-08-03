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Corte de Piura y Universidad César Vallejo alistan convenio para fortalecer la capacitación

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, David Fernando Correa Castro, se reunió con representantes de la Universidad César Vallejo para discutir un nuevo convenio.

Durante el encuentro, se abordó la próxima firma de un convenio interinstitucional que beneficiará a funcionarios y familiares. Foto: difusión.
Durante el encuentro, se abordó la próxima firma de un convenio interinstitucional que beneficiará a funcionarios y familiares. Foto: difusión.
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Hoy el presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, David Fernando Correa Castro, sostuvo una reunión con la señora Amanda Peña Rodríguez, Jefa de Admisión y Promoción del Campus Piura de la Universidad César Vallejo, y César Sánchez Valladares, Asesor de la Escuela Internacional de Posgrado de dicha casa de estudios.

Los representantes de la Universidad César Vallejo realizaron una visita protocolar y sostuvieron un productivo encuentro de trabajo, en el que conversó sobre la próxima firma de un convenio interinstitucional que brindará grandes beneficios a los funcionarios y colaboradores de la Corte, así como a sus familiares directos, quienes podrán acceder a todos los programas académicos de formación que actualmente ofrece la UCV-Piura.

PUEDES VER: Corte de Sullana destaca avances en el I Congreso de Justicia Itinerante | piura | La República

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De esta manera la Corte renueva su compromiso de contribuir a la capacitación y formación académica de sus trabajadores a través de los programas presenciales, y semi presenciales que brinda la Universidad en su filial de Piura.

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