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Juez Supremo Ramiro Bustamante visitó Módulo Corporativo Civil de Ligitación Oral y Salas Civiles de la Corte de Lambayeque

El Dr. Ramiro Bustamante Zegarra, presidente del ETTIOC, visitó el Módulo Corporativo Civil de Litigación Oral en Lambayeque, interactuando con magistrados y personal judicial.

Durante su visita, el juez supremo recorrió la sede central de la institución. Fuente: difusión.
Durante su visita, el juez supremo recorrió la sede central de la institución. Fuente: difusión.
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El Juez supremo de la Corte Suprema de la República, Dr. Ramiro Bustamante Zegarra, presidente del Equipo Técnico Institucional de Implementación de la Oralidad Civil del Poder Judicial (ETTIOC), realizó una visita protocolar al Módulo Corporativo Civil de Litigación Oral de la Corte de Lambayeque, en el cual interactuó con magistrados y personal del Primero, Segundo, Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo Juzgado Civil de Chiclayo, así como el Primer y Segundo Juzgado de paz Letrado Civil de Chiclayo.

Posteriormente a su visita en el Módulo Corporativo Civil de Litigación Oral se dirigió hasta la sede central de la institución, Manuel Huangal Naveda, en la cual recorrió los ambientes de la Primera y Segunda Sala Civil de Chiclayo, dialogando con su personal, así como con cada uno de los magistrados que la integran.

PUEDES VER: Corte de Lambayeque lidera implementación del cuarto tramo de la Oralidad Civil | Lambayeque | La República

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El Dr. Bustamante Zegarra estuvo acompañado de la Abg. Ximena Chávez Sedamanos, responsable del Componente de Monitoreo y Evaluación del ETTIOC, así como de la Abg. Alejandra Velásquez Alva, integrante del Componente de Monitoreo y Evaluación del ETTIOC.

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Bustamante Zegarra, acompañado por abogados del ETTIOC, destacó la importancia de la reforma judicial. Fuente: difusión.

El juez supremo titular intercambió apreciaciones sobre el trabajo desarrollado por los órganos jurisdiccionales que aplican la Oralidad Civil en el Distrito Judicial de Lambayeque y constató en el lugar de los hechos el trabajo que desempeñan tanto servidores jurisdiccionales como administrativos, para poner en marcha esta reforma que contribuye a que la justicia sea más célere y al servicio de los justiciables.

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