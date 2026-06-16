Poder Judicial capacita a más de 800 usuarios en tenencia y régimen de visitas tras implementación del EJE y la MPE

La capacitación incluyó el uso práctico de la MPE y el EJE, facilitando la presentación virtual de demandas y el seguimiento remoto de expedientes. Fuente: difusión.

La capacitación incluyó el uso práctico de la MPE y el EJE, facilitando la presentación virtual de demandas y el seguimiento remoto de expedientes. Fuente: difusión.

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Con el propósito de fortalecer las capacidades de los usuarios y operadores del sistema de justicia en materia de tenencia y régimen de visitas, el Poder Judicial desarrolló tres jornadas de capacitación virtual dirigidas a abogados, defensores públicos y municipales, así como al público en general de 32 distritos judiciales del país.

Las actividades se realizaron en el marco de la implementación del Expediente Judicial Electrónico (EJE) y la Mesa de Partes Electrónica (MPE) en los procesos de tenencia y régimen de visitas. En total, fueron capacitados 838 usuarios, quienes recibieron información sobre los principales criterios normativos, jurisprudenciales y herramientas tecnológicas vinculadas a estos procesos de familia.

Las capacitaciones se desarrollaron en tres grupos de cortes superiores, conforme al cronograma de puesta en producción del EJE y la MPE.

Grupo 1 ( 27 de mayo ): Amazonas, Apurímac, Cajamarca, Huánuco, Junín, Lima Este, Lima Norte, Puno, San Martín, Santa y Ucayali (puesta en producción: 18 de mayo ).

( ): Amazonas, Apurímac, Cajamarca, Huánuco, Junín, Lima Este, Lima Norte, Puno, San Martín, Santa y Ucayali (puesta en producción: ). Grupo 2 ( 3 de junio ): Callao, Cañete, Huancavelica, Lima Sur, Moquegua, Pasco, Puente Piedra-Ventanilla, Selva Central, Sullana y Tumbes (puesta en producción: 25 de mayo ).

( ): Callao, Cañete, Huancavelica, Lima Sur, Moquegua, Pasco, Puente Piedra-Ventanilla, Selva Central, Sullana y Tumbes (puesta en producción: ). Grupo 3 (10 de junio): Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Ica, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Piura y Tacna (implementación: puesta en producción: 8 de junio).

Durante las exposiciones, el juez del Primer Juzgado de Familia de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Víctor León Martell, explicó que la tenencia compartida constituye la primera opción legal cuando los progenitores se encuentran separados, siempre que responda al bienestar y desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes. Asimismo, destacó que el régimen de visitas contribuye a preservar los vínculos afectivos entre los hijos y ambos padres.

El magistrado también resaltó los beneficios del Expediente Judicial Electrónico en los procesos de familia, entre ellos la transparencia, celeridad, interoperabilidad y la posibilidad de atender oportunamente casos que requieren medidas urgentes de protección.

Por su parte, la jueza provisional del Tercer Juzgado de Familia de Huaura de la Corte Superior de Justicia Huaura, Patricia Rodríguez Valladares, enfatizó que toda decisión judicial en materia de familia debe sustentarse en el principio del interés superior del niño, niña y adolescente, reconocido en la legislación nacional y en los instrumentos internacionales de protección de la niñez.

Explicó que este principio exige que el bienestar integral del menor prevalezca en toda decisión relacionada con la tenencia y el régimen de visitas, considerando aspectos como su opinión, identidad, entorno familiar, relaciones afectivas y situación de vulnerabilidad.

A su turno, el juez superior de la Sala Civil de Trujillo de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Marco Antonio Celis Vásquez, destacó la importancia de fortalecer la corresponsabilidad parental y promover mecanismos que permitan a los hijos mantener una relación cercana con ambos progenitores, garantizando además su participación en los procesos que involucran decisiones sobre su vida familiar.

Uso de herramientas digitales

Como parte de las jornadas, los participantes recibieron orientación práctica sobre el uso de la Mesa de Partes Electrónica (MPE), plataforma que permite presentar virtualmente demandas y escritos en los procesos de tenencia, variación de tenencia, régimen de visitas y variación de régimen de visitas.

Asimismo, conocieron el funcionamiento del visor del Expediente Judicial Electrónico (EJE), herramienta que facilita el acceso seguro y oportuno a la información procesal y permite el seguimiento remoto de los expedientes.

Las demostraciones estuvieron a cargo de Christian Vargas Villanueva, Lorenzo Guerrero Ñopo y Francisco More Pacherres, analistas de Implantación de la Gerencia de Tecnologías de la Información del Poder Judicial.

Las capacitaciones fueron organizadas por Comisión de Trabajo del Expediente Judicial Electrónico, presidida por la jueza suprema Elvia Barrios Alvarado, a través de su Secretaría Técnica, como parte de las acciones de expansión nacional del EJE y la MPE.

Implementación nacional

La implementación del Expediente Judicial Electrónico y la Mesa de Partes Electrónica en los procesos de tenencia y régimen de visitas se inició el 16 de marzo de 2026 en las cortes superiores de Huaura y La Libertad. Posteriormente, mediante la Resolución Administrativa N.° 000100-2026-CE-PJ, el Poder Judicial dispuso su expansión a nivel nacional.

Actualmente, ambas herramientas digitales se encuentran operativas en 385 órganos jurisdiccionales del país (316 juzgados y 69 salas superiores), contribuyendo a la modernización del servicio de justicia y facilitando el acceso de la ciudadanía a procesos vinculados con la protección de niñas, niños y adolescentes.