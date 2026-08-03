Corte del Santa y Defensoría del Pueblo fortalecen coordinación para mejorar el sistema de justicia

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Con el propósito de fortalecer el trabajo articulado entre las instituciones que integran el sistema de justicia y atender problemáticas que impactan directamente en la ciudadanía, el presidente de la Corte Superior de Justicia del Santa, Dr. Samuel Sánchez Melgarejo, sostuvo una reunión con la coordinadora de la Oficina Defensorial de Chimbote, Dra. Roslyn Villanueva Ramírez, quien estuvo acompañada por la abogada de dicha entidad, Dra. Roxana Mendoza Rodríguez.

Durante la reunión, desarrollada en el despacho de la Presidencia de la Corte, ambas autoridades reafirmaron su compromiso de continuar impulsando las reuniones de la Comisión Provincial Anticorrupción (CAN), espacio liderado por el titular de la Corte que reúne a las principales autoridades y representantes de las entidades públicas, la sociedad civil y el sector privado.

En ese marco, se acordó que, ante el actual contexto electoral, en la próxima sesión de la comisión se recordará a los funcionarios y servidores públicos la obligación de observar el principio de neutralidad, así como el uso adecuado de los recursos del Estado y del cargo público, evitando cualquier utilización a favor o en contra de organizaciones o actores políticos. El presidente de la Corte señaló que este tema constituye una prioridad y anunció que convocará a una nueva reunión de la comisión durante la primera quincena de agosto.

Otro de los temas expuestos por la Defensoría del Pueblo estuvo referido a observaciones detectadas en algunas actas policiales elaboradas por la Policía Nacional del Perú, situación que, según informó la entidad, podría afectar el adecuado desarrollo de las actuaciones fiscales y judiciales. Ambas instituciones coincidieron en la necesidad de abordar esta problemática de manera articulada con los actores involucrados.

Asimismo, durante la reunión se analizaron diversas situaciones relacionadas con la atención de casos de especial sensibilidad y con la programación de diligencias y audiencias en algunos órganos jurisdiccionales. En ese contexto, se acordó fortalecer la coordinación entre las instituciones del sistema de justicia para contribuir a una atención más oportuna y eficiente.

Al respecto, el presidente de la Corte informó que, desde el inicio de su gestión, viene impulsando acciones para afrontar la elevada carga procesal que registran algunos órganos jurisdiccionales. En ese sentido, dio a conocer que se encuentran avanzadas las gestiones para la creación y delimitación de un nuevo Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial, así como de un Juzgado Penal Unipersonal para la provincia de Casma, iniciativas que buscan optimizar el servicio de administración de justicia y reducir el riesgo de retrasos en la tramitación de los procesos.

Finalmente, ambas autoridades coincidieron en mantener una coordinación permanente para impulsar acciones conjuntas que permitan atender de manera oportuna las problemáticas identificadas y fortalecer el sistema de justicia en beneficio de la ciudadanía.