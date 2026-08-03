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Condenan a dos sujetos por portar dinamita y municiones en Sullana

El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria sentenció a Jorge Macalupú y Arlington Valdiviezo a 5 y 6 años y 8 meses de prisión por delito de tenencia de materiales peligrosos.

Los imputados participaron en una persecución policial el 17 de noviembre de 2025. Foto: difusión.
Los imputados participaron en una persecución policial el 17 de noviembre de 2025. Foto: difusión.
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El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia que despacha la jueza Karla Gaona sentenció a Jorge Enrique Macalupú Ruiz y Arlington Imanol Valdiviezo Gallo a 5 años y 6 años y ocho meses de pena privativa de la libertad efectiva, en calidad de autores del delito contra la seguridad pública, en la modalidad de suministro, tenencia de materiales y residuos peligrosos (dinamita); así como de municiones, respectivamente.

La magistrada aprobó el acuerdo de terminación anticipada contra los imputados, los cuales cumplirán su pena de cárcel en el establecimiento penal de Piura. Se acordó también el pago de una reparación civil de 2,500 soles que ha sido pagado como parte del acuerdo en favor de la Procuraduría Pública del Ministerio del Interior.

PUEDES VER: Sullana realiza jornada de audiencias virtuales para procesos inmediatos | sullana | La República

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Los encausados fueron intervenidos en un mototaxi el 17 de noviembre del 2025 por personal policial luego de una persecución en la urbanización “Ramiro Prialé” de Sullana. Fueron detenidos y conducidos a la dependencia policial ya que el conductor del trimóvil Enrique Macalupú portaba dos cartuchos de dinamita y el otro imputado 4 municiones calibre 9 milímetros operativos.

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