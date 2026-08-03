Condenan a dos sujetos por portar dinamita y municiones en Sullana

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia que despacha la jueza Karla Gaona sentenció a Jorge Enrique Macalupú Ruiz y Arlington Imanol Valdiviezo Gallo a 5 años y 6 años y ocho meses de pena privativa de la libertad efectiva, en calidad de autores del delito contra la seguridad pública, en la modalidad de suministro, tenencia de materiales y residuos peligrosos (dinamita); así como de municiones, respectivamente.

La magistrada aprobó el acuerdo de terminación anticipada contra los imputados, los cuales cumplirán su pena de cárcel en el establecimiento penal de Piura. Se acordó también el pago de una reparación civil de 2,500 soles que ha sido pagado como parte del acuerdo en favor de la Procuraduría Pública del Ministerio del Interior.

Los encausados fueron intervenidos en un mototaxi el 17 de noviembre del 2025 por personal policial luego de una persecución en la urbanización “Ramiro Prialé” de Sullana. Fueron detenidos y conducidos a la dependencia policial ya que el conductor del trimóvil Enrique Macalupú portaba dos cartuchos de dinamita y el otro imputado 4 municiones calibre 9 milímetros operativos.