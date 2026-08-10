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Dictan 4 meses de prisión preventiva para sujeto intervenido con arma y 48 municiones

La Unidad de Flagrancia del Santa dictó 4 meses de prisión preventiva a Yender Durand Cano por tenencia ilegal de armas. La intervención ocurrió en Nuevo Chimbote el 28 de julio.

Durante el patrullaje, la Policía halló en su camioneta una pistola Glock, calibre 380, y 48 municiones en un compartimiento oculto. Foto: difusión.
Durante el patrullaje, la Policía halló en su camioneta una pistola Glock, calibre 380, y 48 municiones en un compartimiento oculto. Foto: difusión.
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La Unidad de Flagrancia de la Corte del Santa dictó 4 meses de prisión preventiva contra Yender Durand Cano, investigado por el presunto delito de tenencia ilegal de armas y municiones, tras ser intervenido en Nuevo Chimbote.

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La intervención ocurrió el pasado 28 de julio, cuando agentes de la Comisaría PNP Buenos Aires realizaban patrullaje preventivo y ubicaron una camioneta Ford de placa CJX-803, estacionada en inmediaciones de la Asociación de Vivienda Villa del Universitario.

Durante el registro del vehículo, la Policía halló en un compartimiento oculto una pistola Glock, modelo Gembh, calibre 380, abastecida con 7 cartuchos. Además, se encontró una bolsa con 41 municiones de diferentes marcas y calibres, sumando 48 municiones.

Según la investigación fiscal, al consultar el sistema policial se verificó que el arma registraba una denuncia por robo de julio de 2025. Asimismo, el investigado no habría acreditado contar con autorización vigente de SUCAMEC para portar o poseer el arma y las municiones.

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Tras la intervención, Durand Cano fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público. El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia del Santa, a cargo de la jueza Krist Teresa Díaz Gonzales, dispuso la prisión preventiva por cuatro meses mientras continúan las investigaciones.

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