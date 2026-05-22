Presidenta de la Corte de La Libertad entrega endosos judiciales pendientes en Otuzco
La campaña nacional permitió acercar el servicio de justicia a la ciudadanía mediante la entrega de endosos en materias de familia, penal y laboral, fortaleciendo el acceso oportuno a los derechos de los beneficiarios.
Durante su visita a la ciudad de Otuzco, la presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, realizó la entrega de seis endosos judiciales pendientes de cobro en las materias de familia, penal y laboral.
Los beneficiarios expresaron su agradecimiento por esta campaña desarrollada a nivel nacional, la cual acerca el servicio de justicia a la ciudadanía y fortalece el acceso oportuno a sus derechos.