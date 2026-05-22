Presidenta de la Corte de La Libertad entrega endosos judiciales pendientes en Otuzco

Los beneficiarios agradecieron la campaña nacional que acerca el servicio de justicia a la ciudadanía, facilitando el acceso a sus derechos. Fuente: difusión.

Los beneficiarios agradecieron la campaña nacional que acerca el servicio de justicia a la ciudadanía, facilitando el acceso a sus derechos. Fuente: difusión.

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Durante su visita a la ciudad de Otuzco, la presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, realizó la entrega de seis endosos judiciales pendientes de cobro en las materias de familia, penal y laboral.

Los beneficiarios expresaron su agradecimiento por esta campaña desarrollada a nivel nacional, la cual acerca el servicio de justicia a la ciudadanía y fortalece el acceso oportuno a sus derechos.