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Plantean el fortalecimiento de la Defensa Pública en la Unidad de Flagrancia de Piura

El presidente de la Primera Sala Penal de Apelaciones, Tulio Villacorta, y el viceministro de Derechos Humanos, Franco Salinas, se reunieron para fortalecer la Defensa Pública en Piura.

Se propuso aumentar el personal en la Unidad de Flagrancia Delictiva. Fuente: facebook.
Se propuso aumentar el personal en la Unidad de Flagrancia Delictiva. Fuente: facebook.
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En una reunión que sostuvo el presidente de la Primera Sala Penal de Apelaciones, Tulio Villacorta Calderón, y el viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, Franco Salinas López; se planteó la necesidad de fortalecer la presencia de la Defensa Pública con la asignación de más personal en la Unidad de Flagrancia Delictiva de Piura.

La propuesta fue planteada por Villacorta Calderón en mérito que a la fecha en la Unidad de Flagrancia solo se cuenta con tres abogados defensores para investigados y uno para víctimas y testigos.

Del mismo modo, Tulio Villacorta propuso que los defensores públicos tengan exclusividad para el trámite de los procesos de flagrancia delictiva, lo cual generará una mejor organización y celeridad en el desarrollo de estos procesos.

Por su parte, el viceministro se mostró conforme con las propuestas y pidió que se emita el informe correspondiente para poder reforzar la labor de la Defensa Pública en esta zona norte del país.

También participaron de esta reunión el director distrital de la Defensa Pública en Piura, Pierre Adrianzén Román; el administrador encargado de la Unidad de Flagrancia, Armando Aldana Tume, entre otros.

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