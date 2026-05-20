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Judicialidad

Promueven a magistrada como Jueza Superior Provisional

Con su llegada, la Segunda Sala Civil de Piura está compuesta por Ricardo Casas Senador, Fanny Ulloa Paragulla y Jenniffer Atarama Rojas.

La designación se formalizó mediante la Resolución Administrativa N° 668-2026 de la Corte Superior de Justicia de Piura. Fuente: difusión.
La designación se formalizó mediante la Resolución Administrativa N° 668-2026 de la Corte Superior de Justicia de Piura. Fuente: difusión.
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La magistrada Jenniffer Elizabeth Atarama Rojas fue designada como jueza superior provisional de la Segunda Sala Civil de Piura, esto tras la licencia de Juan Luis Alegría Hidalgo, quien asumió hace algunos días el cargo de presidente del Jurado Electoral Especial de Morropón.

Atarama Rojas es jueza especializada titular del Juzgado Civil de Catacaos; su designación se hizo efectiva a través de la Resolución Administrativa N.° 668-2026 de la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Piura.

El presidente encargado de la institución judicial, Fidencio Francisco Cunya Celi, le tomó juramento a Atarama Rojas.

De esta manera, la Segunda Sala Civil de Piura quedó conformada por los jueces superiores Ricardo Casas Senador (presidente), Fanny Ulloa Paragulla y Jenniffer Atarama Rojas.

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