HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga
Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga     Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga     Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga     
Judicialidad

Jueza de Cayma endosa cupones de alimentos por más de 36 mil soles en favor de niños y adolescentes

Obligados cumplen con pagar pensiones antes de enfrentar denuncias penales.

En el Juzgado de Paz Letrado de Cayma, se ha impulsado la localización de madres alimentistas con depósitos judiciales pendientes. Fuente: difusión.
En el Juzgado de Paz Letrado de Cayma, se ha impulsado la localización de madres alimentistas con depósitos judiciales pendientes. Fuente: difusión.
Escuchar
Resumen
Compartir

En el marco de la campaña nacional “Justicia y Derechos para Niñas, Niños y Adolescentes”, los órganos jurisdiccionales de la Corte Superior de Justicia de Arequipa desarrollan acciones concretas orientadas a garantizar el bienestar y la protección de menores de edad.

Una de estas importantes labores se realiza en el Juzgado de Paz Letrado de Cayma, donde la jueza Felina Tala Maquera, junto a especialistas legales, impulsa la ubicación de madres alimentistas que mantienen certificados de depósito judicial pendientes de cobro.

Gracias a este trabajo articulado y comprometido, durante la presente semana se logró el endoso de cupones de alimentos por más de 39.000 soles, recursos destinados a cubrir necesidades básicas y urgentes de niñas, niños y adolescentes beneficiarios de procesos de alimentos.

Asimismo, se verificó que varios obligados optaron por cumplir con el pago de las pensiones alimenticias ordenadas judicialmente antes de ser denunciados penalmente, conforme a los apercibimientos dispuestos por el órgano jurisdiccional.

Esta labor es respaldada por las especialistas legales Patricia Cayllahua Quiroz, Nelvar Núñez Tejada y Ángel Roselló Subía, quienes participan de forma activa en la identificación y comunicación con las beneficiarias para asegurar la entrega oportuna de los depósitos judiciales.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Así votó Arequipa: resultados de las Elecciones Presidenciales 2026, según conteo oficial ONPE al 100%

Así votó Arequipa: resultados de las Elecciones Presidenciales 2026, según conteo oficial ONPE al 100%

LEER MÁS
Frío extremo obliga a modificar horarios escolares en colegios públicos y privados en Arequipa

Frío extremo obliga a modificar horarios escolares en colegios públicos y privados en Arequipa

LEER MÁS
Sarampión se extiende en Perú: Arequipa confirma caso importado y refuerza prevención en colegios y terminales

Sarampión se extiende en Perú: Arequipa confirma caso importado y refuerza prevención en colegios y terminales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Corte de Tumbes inicia campaña nacional de derechos de NNA 2026

Corte de Tumbes inicia campaña nacional de derechos de NNA 2026

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

Panini

Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Judicialidad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025