Jueza de Cayma endosa cupones de alimentos por más de 36 mil soles en favor de niños y adolescentes

En el Juzgado de Paz Letrado de Cayma, se ha impulsado la localización de madres alimentistas con depósitos judiciales pendientes. Fuente: difusión.

En el Juzgado de Paz Letrado de Cayma, se ha impulsado la localización de madres alimentistas con depósitos judiciales pendientes. Fuente: difusión.

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

En el marco de la campaña nacional “Justicia y Derechos para Niñas, Niños y Adolescentes”, los órganos jurisdiccionales de la Corte Superior de Justicia de Arequipa desarrollan acciones concretas orientadas a garantizar el bienestar y la protección de menores de edad.

Una de estas importantes labores se realiza en el Juzgado de Paz Letrado de Cayma, donde la jueza Felina Tala Maquera, junto a especialistas legales, impulsa la ubicación de madres alimentistas que mantienen certificados de depósito judicial pendientes de cobro.

Gracias a este trabajo articulado y comprometido, durante la presente semana se logró el endoso de cupones de alimentos por más de 39.000 soles, recursos destinados a cubrir necesidades básicas y urgentes de niñas, niños y adolescentes beneficiarios de procesos de alimentos.

Asimismo, se verificó que varios obligados optaron por cumplir con el pago de las pensiones alimenticias ordenadas judicialmente antes de ser denunciados penalmente, conforme a los apercibimientos dispuestos por el órgano jurisdiccional.

Esta labor es respaldada por las especialistas legales Patricia Cayllahua Quiroz, Nelvar Núñez Tejada y Ángel Roselló Subía, quienes participan de forma activa en la identificación y comunicación con las beneficiarias para asegurar la entrega oportuna de los depósitos judiciales.