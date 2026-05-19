Corte de La Libertad entregó más de 20 depósitos judiciales de alimentos en un día

El acceso a la justicia es fundamental, y acciones como esta buscan garantizar que las madres alimentistas reciban lo que les corresponde en tiempo y forma. Fuente: facebook.

El acceso a la justicia es fundamental, y acciones como esta buscan garantizar que las madres alimentistas reciban lo que les corresponde en tiempo y forma. Fuente: facebook.

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En el marco de la Campaña Nacional de Entrega de Depósitos Judiciales de Alimentos, los Juzgados de Investigación Preparatoria y Juzgados Penales Unipersonales de la Corte Superior de Justicia de La Libertad lograron entregar más de 20 depósitos judiciales a madres alimentistas en un solo día.

¡Seguimos comprometidos con la protección de los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad y con el acceso oportuno a la justicia!