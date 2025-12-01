Magistrado de la Unidad de Flagrancia dispone prisión preventiva a investigado de robo

El hecho ocurrió el 14 de mayo, cuando Marín interceptó a la víctima. Fuente: Difusión.

Por tratarse de un caso no complejo, la magistrada del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Unidad de Flagrancia de Trujillo dictó cuatro meses de prisión preventiva para un joven de tan solo 23 años, quien es investigado por el delito de robo agravado.

Se trata de Kevin Marín Calderón, quien el pasado 14 de mayo, sería el sujeto que interceptó a la agraviada, cuando culminaba sus compras para abastecer su negocio, con la finalidad de arrebatarle su equipo celular.

En su intento de evitar el robo, se inició un forcejeo, el cual provocó que la víctima se luxara los dedos y cayera de rodillas, hecho que habría sido aprovechado por Marín Calderón para quitarle el celular y darse a la fuga.

Sin embargo, gracias a la rápida intervención de los testigos, se logró la detención del ahora investigado, y su traslado a la comisaría para las diligencias respectivas.

Luego de revisar los elementos de convicción, la jueza de la Unidad de Flagrancia determinó que Kevin Marín deberá estar internado en el penal de varones hasta setiembre del presente año, fecha en la que se iniciará su juicio oral.

Cabe indicar que el delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo agravado, se encuentra estipulado en los artículos 188º y 189º del Código Penal peruano, y sanciona a quien lo comete a una pena no menor de 20 años de cárcel efectiva.