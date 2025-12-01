Módulo Judicial Integrado en Violencia impulsa primer Taller de Empoderamiento Económico

La presidenta de la Corte, inauguró el taller reafirmando el compromiso judicial en la erradicación de la violencia. Fuente: Difusión.

La presidenta de la Corte, inauguró el taller reafirmando el compromiso judicial en la erradicación de la violencia. Fuente: Difusión.

Con el firme compromiso de transformar vidas y promover la autonomía de las mujeres, el Módulo Judicial Integrado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de la Corte Superior de Justicia de La Libertad puso en marcha su primer Taller de Empoderamiento Económico. Esta importante iniciativa está dirigida a las víctimas y busca brindarles herramientas concretas para su desarrollo personal y financiero, generando nuevas oportunidades y caminos hacia una vida libre de dependencia y violencia.

El primer taller, denominado “Manos de mujer”, fue inaugurado por la presidenta de la Corte de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, quien señaló que este proyecto impulsado por el módulo, demuestra el compromiso que han asumido las magistradas, los jueces y el personal judicial para contribuir con la erradicación de la violencia y generar espacios seguros que ayuden a las víctimas a romper el círculo y recuperar sus vidas.

La jueza coordinadora del módulo, Ana Karina Armas Cueva, manifestó que este proyecto nació tras identificar la existencia de la dependencia no solo emocional, sino también económica de las víctimas hacia sus agresores, lo que perpetúa la vulneración de sus derechos al no contar con la libertad para tomar sus propias decisiones.

“Este taller consiste en una capacitación práctica para las víctimas de violencia. Con ello, buscamos brindarles un acompañamiento emocional y, al mismo tiempo, orientarlas tanto en el proceso de confección de los productos como en la administración de sus propios recursos”, remarcó la doctora Armas Cueva.

Además, destacó que, gracias a la colaboración activa de todos los integrantes del módulo, se logró desarrollar la primera sesión de esta iniciativa. Asimismo, expresó que han planificado llevar a cabo tres talleres más con diferentes ideas de negocio para este año, con el objetivo de beneficiar a 60 usuarias víctimas de violencia.

Finalmente, la jueza coordinadora hizo una invitación a las usuarias del módulo para participar de estos talleres, previa coordinación con el equipo multidisciplinario, con el fin de fomentar su independencia económica y la toma de decisiones libres, seguras y sostenibles para su vida y la de sus familias.