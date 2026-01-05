HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Corte Superior de Justicia de Piura fortalece equipamiento tecnológico y mobiliario en sus sedes judiciales

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, David Correa Castro, entregó nuevo equipamiento informático a juzgados, mejorando condiciones laborales y optimizando el servicio de justicia.

Se distribuyeron 14 computadoras para Juzgados de Paz Letrado y 4 para el Módulo Civil. Fuente: Difusión.
Con el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo y optimizar el servicio de administración de justicia, esta mañana el presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, David Fernando Correa Castro, realizó la entrega de nuevo equipamiento informático y mobiliario a distintos órganos jurisdiccionales del distrito judicial.

Durante la ceremonia, se hizo entrega de 14 computadoras destinadas a los Juzgados de Paz Letrado y 4 computadoras para el Módulo Civil, equipos que permitirán fortalecer el trabajo jurisdiccional y administrativo, agilizando la tramitación de expedientes y el uso de herramientas digitales en beneficio de los usuarios del sistema de justicia.

Asimismo, como parte del proceso de modernización y mejora de los ambientes laborales, se entregaron 90 muebles para el Módulo Penal, consistentes en 10 armarios cerrados para el adecuado resguardo de documentación y 80 sillas ergonómicas, las cuales contribuirán a brindar mayor comodidad y cuidado de la salud ocupacional del personal.

En el acto protocolar participaron la gerente de Administración Distrital, Doris Chunga Rojas; el Jefe de la Unidad de Administración y Finanzas, Eli Castillo Medina; la coordinadora de Logística, Liliana Luján Castillo; los administradores del Módulo Civil y del Módulo Penal, así como magistrados, funcionarios y personal judicial.

