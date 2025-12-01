Corte de La Libertad endosa más de un millón de soles durante primera semana en Jornada Nacional de Depósitos Judiciales

En tan solo una semana, la Corte Superior de Justicia de La Libertad ha logrado endosar un total de 1’ 131 769.83 soles a favor de madres alimentistas de la región, durante la realización de la Jornada Nacional de Entrega de Depósitos, promovida por el Poder Judicial en los 35 distritos judiciales.

La presidenta de la Corte, Cecilia Milagros León Velásquez, expresó su satisfacción por los logros alcanzados durante los primeros siete días. "Este tipo de iniciativas son fundamentales para seguir avanzando hacia un mejor sistema judicial, garantizando que los ciudadanos tengan un acceso eficiente y seguro a sus pensiones de alimentos", enfatizó.

Asimismo, dio a conocer que, del total de depósitos judiciales entregados hasta la fecha en las diferentes sedes judiciales de La Libertad, más de 462 mil soles corresponden a procesos de alimentos en los juzgados de familia; mientras que, cerca de 669 mil soles se derivan de casos por delitos de omisión a la asistencia familiar que provienen de los juzgados penales.

La jornada, que se realiza por primera vez de manera intensiva a nivel nacional, ha movilizado a magistrados, personal jurisdiccional y administrativo del Módulo Corporativo de Familia, el Módulo Penal Central, la Unidad de Servicios Judiciales, y los administradores de las sedes de Trujillo y provincias, entre otras áreas, quienes están trabajando para garantizar una entrega eficiente de los depósitos y contribuir a una justicia más accesible, rápida y efectiva en favor de la niñez y adolescencia liberteña.

Con este resultado positivo, la Corte de La Libertad espera lograr la entrega del 100% de los depósitos a las personas que cuentan con resoluciones judiciales favorables en toda la región, por lo que se ha habilitado canales para la comunicación eficiente y posterior entrega del endoso respectivo de manera rápida.