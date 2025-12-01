HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Colegiado de Flagrancia ordena cárcel efectiva para sujeto por poseer ilegalmente municiones

Felipe Roman Saavedra Rubio será recluido durante ocho años en el penal tras ser hallado culpable de tenencia ilegal de municiones por el Juzgado Penal de Trujillo.

El condenado fue intervenido por la policía por un caso de violación sexual. Fuente: Difusión.
Durante ocho años estará recluido en el penal, Felipe Roman Saavedra Rubio, luego de que las magistradas del Juzgado Penal Colegiado de la Unidad de Flagrancia de Trujillo lo encontraran culpable del delito de tenencia ilegal de municiones y lo sentenciaran a cárcel efectiva.

En audiencia se informó que Saavedra Rubio fue intervenido por el personal policial y el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de violación sexual, sin embargo, al registrar su vivienda, se le encontró un estuche con doce municiones de diferentes marcas, calibre 38, en estado regular de conservación y funcionamiento operativo.

Tras el hallazgo de dicho material en su propia habitación y la falta de sustento de autorización para su porte y uso, los efectivos policiales trasladaron a Felipe Saavedra a la comisaría para las diligencias respectivas e iniciar las investigaciones de la verdadera procedencia de dichas municiones.

Además de la pena efectiva que cumplirá hasta abril de 2033, las juezas de la Unidad de Flagrancia de la Corte de La Libertad fijaron una reparación civil de tres mil soles a favor del Estado, e incapacitaron a Saavedra Rubio para obtener licencia de porte y uso de arma de fuego y municiones.

