Corte del Santa participa en I Congreso Internacional de Familia en Ayacucho

El titular de nuestra Corte Superior participa acompañado de las magistradas Milagros Nureña Jara, Suelidt benites Torres, Graciela Kcomt y María Mudarra Abanto, juezas del 1°, 2°, 3° y 4° juzgado de familia, respectivamente. Así también, Erick Velásquez Jorges, juez de Familia de Casma; y Dora Santillán Sarmiento, jueza del Tercer Juzgado de Paz Letrado Familia.

La ceremonia inaugural estuvo a cargo de la presidenta del Poder Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, doctora Janet Tello Gilardi. Durante los tres días del encuentro se abordarán temas vinculados a la oralidad en los procesos de familia, protección de niñas, niños y adolescentes, gestión judicial, transformación digital e inteligencia artificial, entre otros desafíos de la justicia familiar.

La participación de la delegación de la Corte del Santa fortalece el intercambio de experiencias y la actualización de conocimientos de sus magistrados, en beneficio de una justicia de familia más célere, eficiente y cercana a la ciudadanía.

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