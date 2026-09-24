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Corte del Santa participa en I Congreso Internacional de Familia en Ayacucho

El presidente de la Corte del Santa, Dr. Samuel Sánchez Melgarejo, participa en el I Congreso Internacional de Familia: “Oralidad, gestión judicial y nuevos desafíos de la justicia familiar”, que se inició hoy en la ciudad de Ayacucho y reúne a magistrados y especialistas nacionales e internacionales.

Durante tres días, se abordarán temas relevantes en justicia familiar. Foto: difusión.
Durante tres días, se abordarán temas relevantes en justicia familiar. Foto: difusión.
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El titular de nuestra  Corte Superior participa acompañado de las magistradas Milagros Nureña Jara, Suelidt benites Torres, Graciela Kcomt y María Mudarra Abanto, juezas del , , y   juzgado de familia, respectivamente. Así también,  Erick Velásquez Jorges, juez de Familia de Casma; y Dora Santillán Sarmiento, jueza del Tercer  Juzgado de Paz Letrado Familia.

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Corte del Santa entrega más de 300 productos para gestión responsable de residuos | Del Santa | La República

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La ceremonia inaugural estuvo a cargo de la presidenta del Poder Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, doctora Janet Tello Gilardi. Durante los tres días del encuentro se abordarán temas vinculados a la oralidad en los procesos de familia, protección de niñas, niños y adolescentes, gestión judicial, transformación digital e inteligencia artificial, entre otros desafíos de la justicia familiar.

La participación de la delegación de la Corte del Santa fortalece el intercambio de experiencias y la actualización de conocimientos de sus magistrados, en beneficio de una justicia de familia más célere, eficiente y cercana a la ciudadanía.

#CorteDelSanta #JusticiaDeFamilia #CongresoInternacionalDeFamilia #PoderJudicial #Ayacucho

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