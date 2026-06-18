Mesa de Partes Itinerante acerca servicios de justicia y orientación legal a pobladores de Quillo

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Con el objetivo de acercar los servicios de justicia a la ciudadanía, la Corte Superior de Justicia del Santa, a través de la Coordinación Distrital de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, realizó el 12 de junio una mesa de partes itinerante en el distrito de Quillo, provincia de Yungay, donde se brindó orientación legal gratuita.

Durante la jornada, el doctor Elif Erick Velásquez Jorges, juez del Juzgado de Familia de Casma, dictó una charla sobre bullying y derechos de los niños y niñas. Asimismo, en la mesa de partes se atendieron consultas legales de los pobladores en temas de familia, lo que les permitió resolver dudas y recibir información sobre sus derechos.

Con estas actividades, la Corte del Santa continúa fortaleciendo el acceso a la justicia en las zonas más alejadas, acercando sus servicios a la ciudadanía y promoviendo una cultura de paz desde las instituciones educativas.