Corte Superior del Santa conmemoró catorce años de implementación del nuevo Código Procesal Penal

La presidenta de la Corte destacó los avances y retos desde 2012, y anunció reuniones para implementar un nuevo juzgado penal colegiado. Fuente: difusión.

La presidenta de la Corte destacó los avances y retos desde 2012, y anunció reuniones para implementar un nuevo juzgado penal colegiado. Fuente: difusión.

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La Corte Superior de Justicia del Santa celebró catorce años de implementación del Nuevo Código Procesal Penal. Con tal motivo, esta mañana se realizó una celebración eucarística y una ceremonia central en la sede del Módulo Penal de Nuevo Chimbote, en la cual participaron magistrados de todos los niveles, así como personal jurisdiccional y administrativo.

“Esta ceremonia nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre el camino recorrido, los desafíos enfrentados y los importantes avances alcanzados desde 2012, cuando nuestra corte asumió el reto de implementar un nuevo modelo procesal penal, basado en principios como la oralidad, la inmediación, la contradicción, la publicidad y la celeridad procesal”, señaló en su discurso de honor la Dra. María Luisa Apaza Panuera, presidenta de la Corte del Santa.

La titular judicial adelantó que se reunirá con la Dra. Elvia Barrios Alvarado, presidenta de la Unidad del Equipo Técnico Institucional de Código Procesal Penal (Eti Penal), con la finalidad de concretar la implementación de un nuevo juzgado penal colegiado. “Parte de la agenda de trabajo planificada en este periodo incluye insistir ante las autoridades pertinentes para que implementar un colegiado más en el Módulo Penal sea una realidad”, aseguró.

Previamente, el Dr. Daniel Vásquez Cárdenas, presidente de la Segunda Sala Penal de Apelaciones evidenció la necesidad de contar con nuevos órganos jurisdiccionales. «Necesitamos un colegiado extra para así mantener nuestros estándares de producción, evitar los cruces de audiencias y otros inconvenientes con los que nos enfrentamos y que se han tratado de superar», destacó.

La ceremonia concluyó con un brindis de honor que estuvo a cargo del juez superior Dr. Walter Lomparte Sánchez.

Con estas actividades conmemorativas, la Corte Superior de Justicia del Santa reafirma su compromiso de continuar fortaleciendo la reforma procesal penal en la provincia, impulsando mejoras en la infraestructura humana y logística que aseguren una administración de justicia célere, transparente y eficaz en beneficio de toda la ciudadanía de la región.