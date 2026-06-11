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Judicialidad

Corte del Santa realizó charla sobre uso de sustancia psicoactivas a estudiantes de la I.E. Yugoslavia en Nuevo Chimbote

La Corte Superior de Justicia del Santa realizó el 9 de junio una charla sobre sustancias psicoactivas para 58 estudiantes de la I. E. Yugoslavia, en Nuevo Chimbote.

Con esta actividad, la Corte del Santa reafirma su compromiso de fomentar la educación. Fuente: difusión.
Con esta actividad, la Corte del Santa reafirma su compromiso de fomentar la educación. Fuente: difusión.
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La Corte Superior de Justicia del Santa, a través de la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, desarrolló una charla preventiva sobre el uso de sustancias psicoactivas el 9 de junio, dirigida a 58 estudiantes de la I. E. Yugoslavia, en el distrito de Nuevo Chimbote.

Durante la capacitación, los alumnos recibieron asesoramiento a cargo del magistrado Efer Díaz Uriarte, quien abordó los riesgos asociados al consumo de sustancias psicoactivas, así como sus efectos en la salud y las implicancias penales vinculadas con el consumo y el tráfico de drogas.

PUEDES VER: Corte Superior del Santa conmemoró catorce años de implementación del nuevo Código Procesal Penal | Del Santa | La República

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Con esta iniciativa, la Corte del Santa reafirma su compromiso de contribuir a fortalecer la formación de los estudiantes, así como de promover la prevención de conductas de riesgo y el conocimiento de sus efectos jurídicos.

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