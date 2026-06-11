Corte del Santa realizó charla sobre uso de sustancia psicoactivas a estudiantes de la I.E. Yugoslavia en Nuevo Chimbote

Con esta actividad, la Corte del Santa reafirma su compromiso de fomentar la educación. Fuente: difusión.

Con esta actividad, la Corte del Santa reafirma su compromiso de fomentar la educación. Fuente: difusión.

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La Corte Superior de Justicia del Santa, a través de la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, desarrolló una charla preventiva sobre el uso de sustancias psicoactivas el 9 de junio, dirigida a 58 estudiantes de la I. E. Yugoslavia, en el distrito de Nuevo Chimbote.

Durante la capacitación, los alumnos recibieron asesoramiento a cargo del magistrado Efer Díaz Uriarte, quien abordó los riesgos asociados al consumo de sustancias psicoactivas, así como sus efectos en la salud y las implicancias penales vinculadas con el consumo y el tráfico de drogas.

Con esta iniciativa, la Corte del Santa reafirma su compromiso de contribuir a fortalecer la formación de los estudiantes, así como de promover la prevención de conductas de riesgo y el conocimiento de sus efectos jurídicos.