Más de 150 estudiantes participaron en charla sobre sanciones penales ante hechos de violencia
Se llevó a cabo una jornada de orientación sobre violencia y justicia en el Innova School de Nuevo Chimbote, liderada por la magistrada Mariella Serrano Goicochea.
En el marco de las actividades del eje de Género de la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de esta Corte Superior, cuya coordinación está a cargo de la magistrada Mariella Serrano Goicochea, se desarrolló una importante jornada de orientación dirigida a estudiantes de la institución educativa Innova School, en Nuevo Chimbote.
La actividad se realizó tras las coordinaciones efectuadas con el director del plantel y tuvo como finalidad sensibilizar a los adolescentes sobre las consecuencias legales y sociales de los hechos de violencia.
La charla estuvo a cargo del magistrado, Fernando Arequipeño Ríos, juez del Sexto Juzgado Penal Unipersonal, quien expuso sobre las sanciones penales aplicables ante conductas violentas y respondió las diversas interrogantes formuladas por los estudiantes de décimo y undécimo grado.
Durante la jornada se promovió la reflexión sobre la importancia de la convivencia pacífica, el respeto y la prevención de la violencia en todos los ámbitos de la sociedad.
En esta actividad participaron más de 150 estudiantes, quienes mostraron interés y activa participación durante el desarrollo de la exposición.