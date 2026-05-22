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Más de 150 estudiantes participaron en charla sobre sanciones penales ante hechos de violencia

Se llevó a cabo una jornada de orientación sobre violencia y justicia en el Innova School de Nuevo Chimbote, liderada por la magistrada Mariella Serrano Goicochea.

El magistrado Fernando Arequipeño Ríos expuso sobre las sanciones penales a conductas violentas. Fuente: difusión.
El magistrado Fernando Arequipeño Ríos expuso sobre las sanciones penales a conductas violentas. Fuente: difusión.
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En el marco de las actividades del eje de Género de la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de esta Corte Superior, cuya coordinación está a cargo de la magistrada Mariella Serrano Goicochea, se desarrolló una importante jornada de orientación dirigida a estudiantes de la institución educativa Innova School, en Nuevo Chimbote.

La actividad se realizó tras las coordinaciones efectuadas con el director del plantel y tuvo como finalidad sensibilizar a los adolescentes sobre las consecuencias legales y sociales de los hechos de violencia.

La charla estuvo a cargo del magistrado, Fernando Arequipeño Ríos, juez del Sexto Juzgado Penal Unipersonal, quien expuso sobre las sanciones penales aplicables ante conductas violentas y respondió las diversas interrogantes formuladas por los estudiantes de décimo y undécimo grado.

Durante la jornada se promovió la reflexión sobre la importancia de la convivencia pacífica, el respeto y la prevención de la violencia en todos los ámbitos de la sociedad.

En esta actividad participaron más de 150 estudiantes, quienes mostraron interés y activa participación durante el desarrollo de la exposición.

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