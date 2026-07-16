Condenan a más de 10 años de prisión a extranjero por tentativa de homicidio en Motupe

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La Corte Superior de Justicia de Lambayeque, a través del Primer Juzgado Colegiado Penal Permanente de Chiclayo, condenó a B. A. A. V. a diez años, nueve meses y siete días de pena privativa de la libertad efectiva al hallarlo responsable del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de tentativa de homicidio calificado por alevosía, en agravio de V. S. R. R. Asimismo, fue condenado como coautor del delito de daños agravados en perjuicio de V. S. R. R. y J. D. S. C.

La decisión fue adoptada por el colegiado integrado por los magistrados Rosa Amelia Vera Meléndez, Gerardo Gálvez Rodríguez y Héctor Luis Fernández de la Torre, luego de valorar los medios probatorios actuados durante el juicio oral, los cuales permitieron acreditar la responsabilidad penal del sentenciado.

De acuerdo con la acusación fiscal, el ahora sentenciado, quien se encontraba de manera irregular en el país, llegó a un restaurante acompañado de un menor de edad. Tras un primer incidente ocurrido en el establecimiento, ambos se retiraron del lugar, pero minutos después regresaron junto a un tercer sujeto, iniciando una agresión contra las personas que se encontraban en el local.

Durante estos hechos, B. A. A. V. atacó de manera sorpresiva al agraviado V. S. R. R. con un arma blanca, ocasionándole múltiples lesiones en la cabeza y otras partes del cuerpo, las cuales pusieron en riesgo su vida. Paralelamente, los involucrados causaron diversos daños materiales en el establecimiento comercial y en el vehículo menor de propiedad del agraviado, afectando bienes utilizados para la actividad económica del negocio.

Las pruebas incorporadas durante el juicio permitieron establecer que el ataque fue ejecutado aprovechando el estado de indefensión de la víctima y que los daños ocasionados fueron consecuencia de la violencia desplegada por los agresores durante los hechos.

Como parte de la sentencia, el colegiado dispuso que el condenado pague S/ 11 500 por concepto de reparación civil a favor de los agraviados. Asimismo, ordenó que, una vez cumplida la pena privativa de libertad, sea expulsado del territorio nacional, conforme a la normativa vigente.

Con esta decisión, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque reafirma su compromiso con una justicia firme frente a los delitos que ponen en riesgo la vida, la integridad y el patrimonio de las personas, garantizando decisiones sustentadas en la valoración objetiva de las pruebas y el respeto al debido proceso.