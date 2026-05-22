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Confirman condena de 22 años de cárcel para sujeto que realizó tocamientos a una menor

La Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte del Santa declaró infundada la apelación de Deyson Wilmer Juárez Solís, exinterno condenado a 22 años de prisión por abusos a una menor.

El Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial dictó la sentencia inicial y estableció una reparación civil de 15,000 soles. Fuente: difusión.
El Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial dictó la sentencia inicial y estableció una reparación civil de 15,000 soles. Fuente: difusión.
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La Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte del Santa declaró infundada la apelación de Deyson Wilmer Juárez Solís, exinterno del penal de Cambio Puente sentenciado a 22 años de cárcel por realizar tocamientos indebidos a una menor de 9 años.

La víctima le contó a su abuela que, durante el 2022, cada vez que visitaba la vivienda del agresor —con quien tiene un vínculo familiar—, este la tocaba. De inmediato se denunció el hecho, el cual generó una gran afectación psicológica en la niña.

En primera instancia, el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial sentenció a 22 años de prisión a Juárez Solís, quien interpuso un recurso de apelación que fue declarado infundado por la Sala de Apelaciones. Asimismo, la reparación civil se fijó en 15 000 soles.

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