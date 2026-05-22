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Supervisan ejecución del programa Secigra en la Corte Superior de Justicia de Piura

El presidente de la Primera Sala Penal de Apelaciones de Piura, Tulio Villacorta, se reunió con el director de Justicia y Libertad Religiosa para supervisar el Programa Secigra.

Durante el encuentro, Villacorta sugirió potenciar la capacitación de los secigristas mediante la plataforma digital del Ministerio de Justicia. Fuente: facebook.
Durante el encuentro, Villacorta sugirió potenciar la capacitación de los secigristas mediante la plataforma digital del Ministerio de Justicia. Fuente: facebook.
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El presidente de la Primera Sala Penal de Apelaciones de Piura, Tulio Eduardo Villacorta Calderón; se reunió con el director general de Justicia y Libertad Religiosa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Lin Roly Cáceres Sam; quien realizó una visita de supervisión a las instituciones encargadas de la ejecución del Programa Secigra.

Durante la reunión, Villacorta Calderón sugirió darle un mayor impulso a la capacitación de los secigristas a través de la plataforma digital del Ministerio de Justicia; además, de la necesidad de garantizar la permanencia del programa Secigra para los próximos años.

Del mismo modo, Cáceres Sam monitoreó el funcionamiento del Registro Nacional de Abogados Sancionados por Mala Práctica Profesional - RENAS, que en la Corte Superior de Justicia de Piura está a cargo de la funcionaria María Alejandra Gallo Amayo.

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