Juzgado Colegiado de Flagrancia sentencia a doce años de cárcel a sujeto por intento de delito contra el patrimonio y tenencia de explosivo

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El Juzgado Penal Colegiado Transitorio de Flagrancia de Sullana condenó al acusado de iniciales R.A.G.G. a 12 años y dos meses de pena privativa de la libertad efectiva, en calidad de autor del delito contra el patrimonio, en grado de tentativa, y del delito contra la seguridad pública, en la modalidad de tenencia de materiales peligrosos.

El Juzgado Colegiado Conformado de Flagrancia aprobó el proceso especial de conclusión anticipada acordada entre el Ministerio Público y la defensa del acusado, quien, al acogerse a la confesión sincera, obtuvo el beneficio de la reducción de la pena por ambos delitos, de dos años. Así, la sentencia quedó en 12 años y dos meses, además del pago de mil soles por concepto de reparación civil a favor de los agraviados.

Según los hechos materia de investigación, el encausado fue intervenido por efectivos de la comisaría de Sullana el 10 de enero del presente, luego de que se desplazaba de manera sospechosa por un conocido gimnasio del centro de la ciudad. Al registrarle la mochila que portaba, hallaron un cartucho de dinamita, por lo que quedó detenido al encontrarse en flagrancia delictiva.