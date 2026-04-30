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Judicialidad

Dr. Samuel Sánchez Melgarejo es reincorporado como Juez Superior en el Distrito Judicial del Santa

El Dr. Samuel Joaquín Sánchez Melgarejo se reintegra como juez superior en la Corte Superior de Justicia del Santa, tras cumplir con la Resolución n.º 281-2026-JNJ.

Sánchez Melgarejo asume también la presidencia de la Primera Sala Civil. Fuente: Difusión.
Sánchez Melgarejo asume también la presidencia de la Primera Sala Civil. Fuente: Difusión.
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El Dr. Samuel Joaquín Sánchez Melgarejo se reincorporó esta mañana como juez superior de la Corte Superior de Justicia del Santa, en cumplimiento de la Resolución n.º 281-2026-JNJ de la Junta Nacional de Justicia. El acto de juramento estuvo a cargo del Dr. Oscar Ramiro Pérez Sánchez, presidente de la Corte del Santa.

Tras juramentar, el magistrado Sánchez Melgarejo expresó su profunda satisfacción por retomar su labor jurisdiccional y regresar a la Corte del Santa. “Siento una inmensa alegría de volver al Poder Judicial luego de 5 años y 3 meses. Ha sido una dura batalla; pero finalmente luego de recurrir a los entes correspondientes se hizo justicia. Agradezco a los jueces, trabajadores y amigos que en este tiempo me demostraron su respaldo”, puntualizó.

corte-del-santa

El presidente de la Corte del Santa le dio la bienvenida a su regreso al Poder Judicial después de más de cinco años. Fuente: Difusión.

Al acto protocolar asistieron jueces superiores, especializados, funcionarios, familiares y amigos que lo recibieron en los exteriores de la Presidencia para saludarlo y darle la bienvenida.

Asimismo, la Presidencia de la CSJSA emitió la Resolución Administrativa n.º 000231-2026-P-CSJSA-PJ, en la que se designa al Dr. Sánchez Melgarejo como presidente de la Primera Sala Civil a partir de hoy.

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