Estudiantes de la I.E. Señor de la Vida reciben capacitación sobre prevención del ciberbullying

Las actividades de capacitación del programa Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad no se detienen. En esta ocasión, medio centenar de estudiantes de nivel secundario de la institución educativa Señor de la Vida participaron de una charla denominada Ciberbullying.

El evento estuvo a cargo del magistrado Efer Onán Díaz Uriarte, subcoordinador de Proyección Educativa de Justicia en tu Comunidad. Durante su exposición, señaló que en el ciberbullying el niño, niña o adolescente es amenazado, humillado o molestado mediante la publicación de textos, imágenes, videos o audios. Para ello se utilizan medios electrónicos como telefonía móvil, correo electrónico, mensajería instantánea, redes sociales, juegos en línea.

Asimismo, el magistrado precisó las diferencias entre el ciberbullying y el ciberacoso. Destacó que el primero, ocurre entre menores de edad, con el objetivo de humillar, desprestigiar o excluir socialmente a la víctima de su grupo. Por el contrario, el ciberacoso involucra a adultos (ya sea entre ellos o de un adulto hacia un menor) y tiene como fin hostigar, controlar o extorsionar a la víctima.

Finalmente, Díaz Uriarte enfatizó que el Estado peruano, a través del sistema de justicia, ha establecido acciones para frenar estas conductas. Recordó que cualquier incidente puede ser reportado ante la dirección del centro educativo, la Unidad de Gestión Educativa Local, comisarías, la Demuna, la Fiscalía y la Línea 100.