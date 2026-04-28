Confirman 8 años de prisión para sujetos capturados con arma de fuego y municiones en Nuevo Chimbote

La apelación presentada por Jesús Antonio Campos Dulanto (24) y Yober Ricardo Castro Calvo (25), a la sentencia que los condenó a 8 años de pena privativa de la libertad fue declarada infundada por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte del Santa. Ambos continuarán recluidos en el penal de Cambio Puente por el delito de tenencia ilegal de armas de fuego.

Ambos sujetos fueron capturados durante un operativo policial el 20 de febrero de 2024 por inmediaciones de la avenida Chinecas en Nuevo Chimbote. Tras una corta persecución, los custodios del orden capturaron a Jesús Campos y a Yober Castro. En el automóvil en el que se desplazaban se encontró un revólver calibre 22 mm con cinco balas. Asimismo, cerca a la palanca de cambios, había 10 municiones. Ninguno de los detenidos contaba con licencia de la Sucamec.

Con ellos también fue detenido Yesmar Alejandro Samán Cruz (24), quien decidió acogerse a la terminación anticipada del proceso. El Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial lo sentenció a 5 años, 3 meses y 16 días de pena privativa de la libertad. Sus dos cómplices recibieron 8 años de cárcel.

Disconformes con el fallo adverso, los abogados de Campos Dulanto y Castro Calvo interpusieron un recurso de apelación, alegando que el arma y las municiones fueron sembradas por los policías que los capturaron. Su apelación fue declarada infundada.