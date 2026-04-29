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Judicialidad

Más de 13 mil actos procesales se desarrollaron en exitosa II Mega Jornada de Descarga Procesal

La Corte Superior de Justicia de La Libertad realizó la II Mega Jornada de Descarga Procesal, acumulando 13,692 diligencias el 18 de abril, en su 202 aniversario.

Magistrados y personal jurisdiccional trabajaron juntos para agilizar la tramitación de procesos. Fuente: Difusión.
Magistrados y personal jurisdiccional trabajaron juntos para agilizar la tramitación de procesos. Fuente: Difusión.
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Un total de 13 692 diligencias, entre jurisdiccionales y administrativas, se desarrollaron en la Corte Superior de Justicia de La Libertad durante la realización de la II Mega Jornada de Descarga Procesal, llevada a cabo el pasado 18 de abril, en el marco de los 202 años de instalación de esta primera Corte del Perú republicano.

Magistrados, personal jurisdiccional y servidores administrativos de todas las sedes de Trujillo y provincias participaron activamente en esta iniciativa, la cual busca agilizar la tramitación de los procesos en las distintas especialidades, a fin de brindar un mejor servicio de justicia a la población liberteña.

La presidenta de la Corte, Cecilia Milagros León Velásquez, recorrió las sedes judiciales de Natasha y el centro histórico, así como el Módulo Básico de Justicia de La Esperanza, el CISAJ - El Porvenir y el Módulo Judicial Integrado en Violencia, donde agradeció el apoyo, el compromiso y la identificación de la familia judicial con esta buena práctica, que contribuye a una justicia más célere y oportuna para los usuarios.

“Para mí es una gran satisfacción ver la identificación de jueces y personal para trabajar en un día no laborable, con la única finalidad de brindar un servicio de justicia más célere y sobre todo trabajar en favor de los justiciables. Sin el apoyo de nuestra familia judicial esto no sería posible”, remarcó la doctora Cecilia León.

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La presidenta Cecilia León destacó el compromiso de la familia judicial y la reducción de la mora judicial. Fuente: Difusión.

Además, mencionó que, gracias a este compromiso que se visibiliza en la participación masiva en las mega jornadas, así como en los días ordinarios, con la ampliación de las agendas y los horarios de trabajo para la realización de audiencias y demás actos procesales, se ha logrado revertir significativamente la mora judicial encontrada, permitiendo avanzar hacia una justicia más eficiente y accesible.

Durante cinco horas, de manera ininterrumpida, los jueces y servidores judiciales realizaron más de 7 700 actos procesales, incluyendo celebración y programación de audiencias; resoluciones de autos, decretos y sentencias; actualización de expedientes; notificaciones y demás actividades.

Finalmente se dio a conocer que, el personal administrativo logró realizar un total de 5 972 actividades, entre elaboraciones de oficios, informes y proveídos, así como servicios de atención al usuario, descarga de notificaciones, entrega de expedientes, entre otros.

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