HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Carlos Álvarez sube y Rafael López Aliaga cae | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Judicialidad

Unidad de Flagrancia condena a sujeto que hurtó celular y policía lo captura en poco tiempo

El incidente ocurrió el 18 de marzo, cuando una menor de edad reportó el robo de su celular en una pollería. Vilchez confesó haber ocultado el dispositivo en un terreno deshabitado.

Luego de la sentencia de un año y ocho meses de prisión, se giró la orden de captura. Fuente: Difusión.
Luego de la sentencia de un año y ocho meses de prisión, se giró la orden de captura. Fuente: Difusión.

Gracias a la oportuna y rápida intervención del personal del Segundo Juzgado Penal Unipersonal Transitorio de la Unidad de Flagrancia del Santa, y la coordinación con el equipo de inteligencia policial, se logró la captura, al poco tiempo de leída la sentencia, de Anderson Jesús Vilchez Domínguez, condenado por el delito de hurto agravado en grado de tentativa.

Tan pronto el juez Efer Díaz Uriarte impuso la condena de un año, ocho meses y diez días de pena privativa de la libertad, se giró la orden de captura. Al ser notificados, los efectivos policiales se movilizaron inmediatamente a la vivienda del sentenciado y lograron apresarlo en el exterior.

La Fiscalía señaló que la noche del 18 de marzo, el propietario de la pollería La Cabañita, ubicada en el distrito de Santa, se encontraba junto a su hija de 14 años en una de las mesas del local. La menor se dirigió a su habitación y, al regresar, se percató de la desaparición de su teléfono celular. Eran las 9 de la noche.

Al salir, observaron a dos sujetos corriendo y lograron alcanzarlos, pero no consiguieron encontrarles el equipo telefónico. En la comisaría, la menor indicó que conocía a dos personas sospechosas con los alias de Moisés y Anderson.

Tras ser capturados e identificados, Anderson Vílchez confesó que arrojó el celular dentro de un terreno deshabitado. El bien fue recuperado minutos después.

Durante la audiencia, se conoció que el sentenciado tenía otra condena con una pena de un año, cuatro meses y ocho días. Ante ello, el juez Díaz Uriarte decidió revocarla y ordenó que se convirtiera en pena efectiva.

Notas relacionadas
Población de Cabana se benefició con Feria Itinerante organizada por el Módulo de Justicia de Pallasca

Población de Cabana se benefició con Feria Itinerante organizada por el Módulo de Justicia de Pallasca

LEER MÁS
Corte del Santa fortalece capacidades de orientadoras judiciales en materia de alimentos y rectificación de partidas

Corte del Santa fortalece capacidades de orientadoras judiciales en materia de alimentos y rectificación de partidas

LEER MÁS
Corte del Santa renueva su flota vehicular a través de permuta y a costo cero

Corte del Santa renueva su flota vehicular a través de permuta y a costo cero

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
35 años de cárcel imponen a sujeto que ultrajó a su menor hija y la embarazó

35 años de cárcel imponen a sujeto que ultrajó a su menor hija y la embarazó

LEER MÁS
CSJAR sacó en procesión sagrada imagen del Señor de la Sentencia

CSJAR sacó en procesión sagrada imagen del Señor de la Sentencia

LEER MÁS
Conmemoran el XVII Aniversario de Implementación del Código Procesal Penal en Piura

Conmemoran el XVII Aniversario de Implementación del Código Procesal Penal en Piura

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Unidad de Flagrancia condena a sujeto que hurtó celular y policía lo captura en poco tiempo

Descubren restos arqueológicos de un crucificado de la antigua Roma y se convierte en la "mayor evidencia" de estas practicas

El voto que puede cambiarlo todo: por qué el Senado será decisivo este 12 de abril en Perú

Judicialidad

Jueces y personal de la Corte Superior de Piura participaron del izamiento del Pabellón Nacional

Conmemoran el XVII Aniversario de Implementación del Código Procesal Penal en Piura

CSJAR sacó en procesión sagrada imagen del Señor de la Sentencia

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Cuánto se paga de multa por no votar en las Elecciones Generales 2026?

Link de ONPE para verificar tu local de votación en Elecciones 2026

José Domingo Pérez anuncia que será el nuevo abogado de Castillo: "Vamos a lograr su libertad"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025