Unidad de Flagrancia condena a sujeto que hurtó celular y policía lo captura en poco tiempo

Luego de la sentencia de un año y ocho meses de prisión, se giró la orden de captura. Fuente: Difusión.

Luego de la sentencia de un año y ocho meses de prisión, se giró la orden de captura. Fuente: Difusión.

Gracias a la oportuna y rápida intervención del personal del Segundo Juzgado Penal Unipersonal Transitorio de la Unidad de Flagrancia del Santa, y la coordinación con el equipo de inteligencia policial, se logró la captura, al poco tiempo de leída la sentencia, de Anderson Jesús Vilchez Domínguez, condenado por el delito de hurto agravado en grado de tentativa.

Tan pronto el juez Efer Díaz Uriarte impuso la condena de un año, ocho meses y diez días de pena privativa de la libertad, se giró la orden de captura. Al ser notificados, los efectivos policiales se movilizaron inmediatamente a la vivienda del sentenciado y lograron apresarlo en el exterior.

La Fiscalía señaló que la noche del 18 de marzo, el propietario de la pollería La Cabañita, ubicada en el distrito de Santa, se encontraba junto a su hija de 14 años en una de las mesas del local. La menor se dirigió a su habitación y, al regresar, se percató de la desaparición de su teléfono celular. Eran las 9 de la noche.

Al salir, observaron a dos sujetos corriendo y lograron alcanzarlos, pero no consiguieron encontrarles el equipo telefónico. En la comisaría, la menor indicó que conocía a dos personas sospechosas con los alias de Moisés y Anderson.

Tras ser capturados e identificados, Anderson Vílchez confesó que arrojó el celular dentro de un terreno deshabitado. El bien fue recuperado minutos después.

Durante la audiencia, se conoció que el sentenciado tenía otra condena con una pena de un año, cuatro meses y ocho días. Ante ello, el juez Díaz Uriarte decidió revocarla y ordenó que se convirtiera en pena efectiva.