Conmemoran el XVII Aniversario de Implementación del Código Procesal Penal en Piura

El presidente de la Corte de Piura instó a continuar con el trabajo proactivo y a prepararse para futuras implementaciones. Fuente: Difusión.

El presidente de la Corte de Piura instó a continuar con el trabajo proactivo y a prepararse para futuras implementaciones. Fuente: Difusión.

Los jueces, juezas, personal jurisdiccional y administrativo que laboran en el Módulo Penal Central de Piura, conmemoraron el XVII Aniversario de Implementación del Código Procesal Penal en el Distrito Judicial de Piura, el mismo que se empezó a aplicar desde el 01 de abril del 2009.

Ellos participaron de la ceremonia central que tuvo lugar en el auditorio de la sede principal de la institución, donde el discurso de orden estuvo a cargo del juez superior Francisco Manuel Fernández Reforme, quien destacó la intervención de la extinta jueza Petronila Valdez Córdova, quien tuvo a cargo el primer caso del Código Procesal Penal en Piura.

Por su parte, el presidente de la Corte de Piura, David Correa Castro, pidió a los integrantes del Módulo Penal Central a seguir trabajando con orden y proactividad, preparándose para los nuevos retos como la próxima implementación del Expediente Judicial Electrónico en la especialidad penal.

Finalmente, las palabras de agradecimiento estuvieron a cargo de la especialista legal de los Juzgados de Investigación Preparatoria de Piura, Mónica Terrones Deza.