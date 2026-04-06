El voto que puede cambiarlo todo: por qué el Senado será decisivo este 12 de abril en Perú

Senado superpoderoso | La República | Composición LR.

Senado superpoderoso | La República | Composición LR.

El editorial de La República advierte que la jornada electoral no se agota en la elección presidencial. Existe una dimensión menos visible, pero determinante: la conformación del Senado, una instancia que concentrará poder político clave en el nuevo diseño institucional.

En un contexto de alta fragmentación del voto, esta elección adquiere un peso estratégico. El Senado no solo legisla, sino que también puede condicionar la estabilidad del próximo gobierno.

Silencio electoral: menos información, más desigualdad

El inicio del silencio electoral marca un momento crítico. Como señala La República, las encuestas desaparecen y el electorado toma decisiones con menos información disponible.

Este escenario no es neutral. La falta de datos actualizados genera una desigualdad informativa que favorece a quienes ya cuentan con redes políticas sólidas o acceso privilegiado a información. Así, el voto ciudadano se produce en condiciones desiguales, lo que puede traducirse en resultados distorsionados.

Cómo se reparten los escaños en el nuevo Congreso 2026

El nuevo Parlamento tendrá 190 escaños:

60 senadores

130 diputados

Ambas cámaras se eligen en 27 distritos electorales, pero con reglas que favorecen a los partidos grandes:

En el Senado, 30 escaños se eligen a nivel nacional (método D’Hondt) y 30 en regiones .

(método D’Hondt) y . En regiones, 26 de 27 distritos reparten solo 1 escaño , lo que convierte esas elecciones en un sistema de “ganador se lleva todo”.

, lo que convierte esas elecciones en un sistema de “ganador se lleva todo”. En Diputados, Lima concentra casi el 25% de los escaños, mientras varias regiones apenas tienen 2 o 3.

Esta arquitectura, como advierte el análisis, crea una barrera estructural contra los partidos pequeños.

La doble valla electoral: la trampa que elimina partidos

El sistema peruano introduce una de las reglas más exigentes en décadas: la doble valla electoral.

Para sobrevivir, un partido debe cumplir dos condiciones simultáneamente:

Obtener al menos 5% de votos válidos nacionales

Y además:

7 diputados (en Cámara Baja) o

(en Cámara Baja) o 3 senadores (en Cámara Alta)

Como señala el editorial de La República, esto implica que no basta con tener votos: hay que traducirlos en escaños reales.

El problema es matemático: un partido con 5% distribuido de manera uniforme no alcanza esos mínimos, debido a los altos umbrales efectivos en cada región.

Por qué muchos votos no tendrán representación

En distritos pequeños, el sistema castiga duramente a los partidos con bajo respaldo:

En regiones con 2 escaños , se necesita cerca de 33% de votos para obtener uno.

, se necesita cerca de para obtener uno. En distritos de 3 escaños , alrededor de 25% .

, alrededor de . Solo Lima ofrece un umbral más bajo (≈3%), pero no es suficiente para compensar el resto del país.

El resultado es que millones de votos pueden quedar sin representación parlamentaria, y esos escaños se redistribuyen entre los pocos partidos que sí superan la valla.

Los partidos en riesgo de desaparecer

Tres partidos se encuentran en la llamada “zona gris”:

Ahora Nación

Partido Cívico Obras

Primero la Gente

Ninguno tiene probabilidades reales de cumplir simultáneamente el requisito de votos y escaños.

Esto significa que, incluso si se acercan al 5%, podrían:

No obtener representación

Perder su inscripción en 2027

Las simulaciones del Instituto Aklla proyectan un Congreso con solo 5 partidos, el número más bajo en décadas.

Fragmentación del voto: cuando elegir mal fortalece al adversario

Uno de los riesgos más importantes señalados en el editorial es la atomización electoral. Con decenas de candidaturas en competencia, muchas no alcanzarán el umbral mínimo para obtener representación parlamentaria.

El efecto es directo:

Los votos dirigidos a opciones sin viabilidad pierden eficacia política .

. En la práctica, terminan beneficiando a las fuerzas con mayor organización y capacidad de superar la valla electoral.

Tal como advierte La República, este fenómeno puede terminar fortaleciendo a lo que denomina el “pacto corrupto”, una coalición que ha influido en el rumbo institucional de los últimos años.

El poder del Senado en el nuevo equilibrio político

El rediseño institucional impulsado por la coalición parlamentaria autoritaria ha devuelto protagonismo al Senado, otorgándole capacidades sin precedentes en el control político y la producción legislativa, con limitadas capacidades de rendición de cuentas.

Esto implica que:

El Senado podrá influir directamente en la gobernabilidad.

Tendrá capacidad para equilibrar —o concentrar— el poder político.

Su composición definirá si existen contrapesos reales o una hegemonía legislativa.

En ese sentido, la elección senatorial se convierte en una decisión estructural para el futuro del país.

La decisión ciudadana: entre dispersión o equilibrio democrático

El editorial de La República plantea la disyuntiva de apostar por opciones con viabilidad parlamentaria que sostengan principios democráticos, o contribuir —aunque sea involuntariamente— a una mayor concentración del poder.