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Juntas vecinales de Chimbote son capacitados sobre sanción penal en casos de violencia

Se llevó a cabo la charla "La sanción penal ante hechos de violencia" en Chimbote, organizada por la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia y dirigida a juntas vecinales.

Este evento busca fomentar una cultura de respeto y protección de los derechos fundamentales en los ciudadanos. Fuente: Difusión.
Este evento busca fomentar una cultura de respeto y protección de los derechos fundamentales en los ciudadanos. Fuente: Difusión.

Con el objetivo de fortalecer la prevención y el conocimiento ciudadano frente a los casos de violencia, se realizó la charla “La sanción penal ante hechos de violencia”, dirigida a las juntas vecinales de la Policía Nacional del Perú. La actividad se llevó a cabo el martes 31 de marzo en las instalaciones de la Primera Comisaría de Chimbote.

La jornada fue organizada por el Eje de Género de la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia, y tuvo como expositora a la jueza Mariella Serrano Goicochea, magistrada de la Unidad de Flagrancia y responsable de dicho eje, quien explicó de manera clara las consecuencias legales de los actos de violencia y la importancia de la denuncia oportuna, promoviendo así una cultura de respeto y protección de los derechos fundamentales en la comunidad.

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