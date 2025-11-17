HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Corte de Sullana informa sobre beneficios del Expediente Judicial Electrónico

La Corte de Sullana impulsa el uso del Expediente Judicial Electrónico y la Mesa de Partes Electrónica mediante la entrega de material informativo, destacando que esta herramienta agiliza procesos, reduce costos, evita traslados y fortalece la transparencia en los trámites judiciales.

La Corte de Sullana refuerza la difusión del EJE como herramienta para agilizar trámites judiciales.
La Corte de Sullana refuerza la difusión del EJE como herramienta para agilizar trámites judiciales.

Con la finalidad de dar a conocer los beneficios que ofrece el uso del Expediente Judicial Electrónico (EJE) y la Mesa de Partes Electrónica (MPE) en las especialidades de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, Familia Civil, Familia Tutelar, Oralidad Civil, el Administrador del Módulo de Familia de Sullana, Walter Quiroga Sullón, hizo entrega de material de difusión a los abogados y litigantes que acudieron a los módulos donde se encuentra vigente el EJE.

La entrega de volantes informativos y material promocional se llevó a cabo en la mesa de partes del Módulo de Atención al Usuario (MAU) y estuvo a cargo del coordinador del módulo de Oralidad Civil.

Cabe indicar que la implementación del Expediente Judicial Electrónico tiene la finalidad de brindar una atención al usuario célere, oportuna y transparente para despejar cualquier vestigio de corrupción que pueda visualizarse.

El EJE, es un servicio más ágil y práctico, sino que también contribuye a reducir costos y ahorrar tiempo en los trámites judiciales, ya que gracias a esta innovación, pueden realizar sus consultas desde sus despachos, sin tener que acudir a las sedes judiciales de Sullana, Talara y Ayabaca.

