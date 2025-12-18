HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Instalan Módulo Descentralizado de Atención de Quejas de la ODANC en Talara

Se instala el Módulo Descentralizado de Atención de Quejas de la ODANC en Talara, mejorando el acceso a servicios de justicia y control ciudadano.

El nuevo módulo agilizará la atención de quejas relacionadas con retrasos en procesos judiciales. Fuente: Difusión.
El nuevo módulo agilizará la atención de quejas relacionadas con retrasos en procesos judiciales. Fuente: Difusión.

Con el objetivo de fortalecer los mecanismos de control y acercar los servicios del sistema de justicia a la ciudadanía, se realizó la ceremonia de instalación del Módulo Descentralizado de Atención de Quejas de la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control (ODANC), el cual funcionará en la sede del Centro Cívico de Talara.

Durante el acto, el jefe de la ODANC Sullana, Luciano Castillo Gutiérrez, destacó que la implementación de este módulo se descentraliza la atención, y se fortalecerá los mecanismos de control en esta provincia, ya que se atenderán las quejas por retrasos de los procesos judiciales de manera inmediata.

Por su parte, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Yone Pedro Li Córdova, señaló que la implementación de este módulo de atención fue parte de las conversaciones sostenidas en las mesas de trabajo con la Asociación de Abogados de Talara.

La atención el Módulo Descentralizado de ODANC - Talara, estará a cargo de la Jueza de Familia, Sheila Crisanto Cerón, y una servidora judicial del órgano de control que, de manera exclusiva, atenderá las quejas que presenten los abogados y litigantes.

Cabe señalar que, en lo que va del año, la ODANC Sullana ha realizado siete visitas judiciales ordinarias y 121 visitas judiciales extraordinarias.

