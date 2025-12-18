Jueces y personal del Módulo PCALP compartieron la alegría de la Navidad con niños y niñas de Castilla

Cerca de un centenar de niños y niñas de la UPIS Villa Arenas del Triunfo de Castilla se congregaron en el local de su comunidad con el fin de pasar un momento ameno y disfrutar del show navideño que organizaron los jueces y personal del Módulo del Proceso Contencioso Administrativo Laboral y Previsional de Piura (PCALP).

Los niños y niñas, que viven en este sector ubicado en la carretera Piura – Chulucanas, se divirtieron a través de juegos y el baile, además recibieron juguetes y otros presentes que fueron obsequiados por los integrantes del módulo PCALP de Piura.

Cabe destacar que, esta actividad se desarrolló la mañana del sábado 13 de diciembre.