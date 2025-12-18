Jueces y personal del Módulo PCALP compartieron la alegría de la Navidad con niños y niñas de Castilla
Cerca de un centenar de niños de la UPIS Villa Arenas del Triunfo disfrutaron de un show navideño el 13 de diciembre, organizado por el Módulo PCALP de Piura.
Cerca de un centenar de niños y niñas de la UPIS Villa Arenas del Triunfo de Castilla se congregaron en el local de su comunidad con el fin de pasar un momento ameno y disfrutar del show navideño que organizaron los jueces y personal del Módulo del Proceso Contencioso Administrativo Laboral y Previsional de Piura (PCALP).
Los niños y niñas, que viven en este sector ubicado en la carretera Piura – Chulucanas, se divirtieron a través de juegos y el baile, además recibieron juguetes y otros presentes que fueron obsequiados por los integrantes del módulo PCALP de Piura.
Cabe destacar que, esta actividad se desarrolló la mañana del sábado 13 de diciembre.