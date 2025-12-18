HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Corte de Piura comparte espíritu navideño con sus integrantes más pequeños

La Corte Superior de Justicia de Piura celebra una Chocolatada Navideña para los hijos del personal de limpieza y mantenimiento, promoviendo integración y confraternidad.

Este gesto de agradecimiento resalta la importancia del trabajo del personal durante la demanda laboral. Fuente: Difusión.
La Corte Superior de Justicia de Piura, a través de la Unidad de Servicios Judiciales, organizó una significativa Chocolatada Navideña dirigida a los hijos e hijas del personal de limpieza y mantenimiento, difundiendo los valores de integración y confraternidad.

La jornada se llevó a cabo en un ambiente festivo, contó con show infantil donde se realizaron juegos disfrutando momentos de alegría y diversión y se realizó con el apoyo de aportes solidarios de integrantes de la familia judicial reflejando el sentido humano y social que nos caracteriza.

Esta celebración simbólica es un gesto de agradecimiento al personal de mantenimiento de nuestra institución por su labor especialmente en momentos de gran demanda de trabajo; “la sonrisa de sus hijos en estas fechas es también nuestra” manifestó la Jefa de Unidad de Servicios Judiciales, en sus palabras de agradecimiento a los participantes.

