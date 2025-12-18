Corte de Piura comparte espíritu navideño con sus integrantes más pequeños

Este gesto de agradecimiento resalta la importancia del trabajo del personal durante la demanda laboral. Fuente: Difusión.

La Corte Superior de Justicia de Piura, a través de la Unidad de Servicios Judiciales, organizó una significativa Chocolatada Navideña dirigida a los hijos e hijas del personal de limpieza y mantenimiento, difundiendo los valores de integración y confraternidad.

La jornada se llevó a cabo en un ambiente festivo, contó con show infantil donde se realizaron juegos disfrutando momentos de alegría y diversión y se realizó con el apoyo de aportes solidarios de integrantes de la familia judicial reflejando el sentido humano y social que nos caracteriza.

Esta celebración simbólica es un gesto de agradecimiento al personal de mantenimiento de nuestra institución por su labor especialmente en momentos de gran demanda de trabajo; “la sonrisa de sus hijos en estas fechas es también nuestra” manifestó la Jefa de Unidad de Servicios Judiciales, en sus palabras de agradecimiento a los participantes.